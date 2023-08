CINA. Con la fine dell’accordo sul grano, Pechino resta neutrale. Ecco perché

Anche se la Cina è probabilmente danneggiata economicamente dal collasso dell’Iniziativa del Mar Nero per i cereali, Pechino sembra intenzionata a non fare pressioni sulla Russia affinché ritorni all’accordo.

Nell’ambito dell’iniziativa, lanciata nel luglio dello scorso anno e dalla quale la Russia si è ritirata un anno dopo, Mosca ha eliminato il blocco bellico per consentire l’esportazione a livello mondiale di circa 32,9 milioni di tonnellate di prodotti agricoli ucraini, tra cui grano, orzo e mais.

Secondo i dati delle Nazioni Unite, la Cina è stata il principale destinatario di queste esportazioni nell’ambito dell’iniziativa, con 7,9 milioni di tonnellate, pari a quasi un quarto delle spedizioni ucraine. Pechino ha importato circa 5,8 milioni di tonnellate di mais, 1,8 milioni di tonnellate di farina di semi di girasole, 370.000 tonnellate di olio di girasole e 340.000 tonnellate di orzo.

Secondo la Jamestown Foundation di Washington, sebbene la Cina stia soffrendo per il fallimento dell’accordo sul grano, il presidente Xi Jinping sembra determinato a sostenere il presidente russo Vladimir Putin, soprattutto data la rivalità di Pechino con gli Stati Uniti e i suoi alleati occidentali, poiché Xi ha dato priorità a considerazioni geopolitiche e di sicurezza nazionale rispetto alle preoccupazioni economiche negli ultimi cinque o sei anni.

Le minacce più gravi per Xi sono l’espansione verso est della NATO, la cooperazione rafforzata degli Stati Uniti in materia di difesa con alleati come il Giappone, la Corea del Sud e l’Australia e quello che considera l’accerchiamento della Cina da parte dell’amministrazione Biden.

Xi spera di costruire una coalizione di Stati autocratici, tra cui Russia, Iran e Pakistan, per contrastare l’influenza degli Stati Uniti.

Secondo Nikkei, «sebbene la Cina sia uno dei principali beneficiari dell’Iniziativa del Mar Nero, Pechino ha scelto di rimanere inattiva e di non farsi coinvolgere per spingere la Russia a continuare l’accordo (…) Hanno una leva, a differenza di molti Paesi occidentali, ma non vogliono usarla per porre fine alla guerra. Più a lungo si protrae, meglio è per la Cina. L’Occidente e la Russia esauriscono le loro risorse, mentre la Cina si prende tutta la crema».

La Cina preferisce lo status quo, in quanto mantiene Mosca dipendente da Pechino e garantisce l’accesso al petrolio russo a basso costo. L’unica paura della Cina è che la Russia possa usare le armi nucleari.

Geng Shuang, ambasciatore cinese presso le Nazioni Unite, il 22 luglio ha invitato tutte le parti interessate a cercare una “soluzione equilibrata alle legittime preoccupazioni di tutte le parti” e a riprendere le esportazioni di grano e fertilizzanti da Russia e Ucraina. “… in particolare lavorando con le agenzie competenti delle Nazioni Unite per rafforzare il dialogo e le consultazioni e incontrarsi a metà strada”.

L’iniziativa è stata un’ancora di salvezza per l’Ucraina, che ha potuto esportare i suoi prodotti di base e ottenere entrate. Uscendo dall’accordo, la Russia sta comprimendo le fonti di reddito dell’Ucraina; Pechino è sì interessata a fare da mediatore di pace nel conflitto, ma i suoi negoziati porterebbero solo a un cessate il fuoco piuttosto che a una risoluzione del conflitto.

Antonio Albanese