CINA. Bruciano le fabbriche cinesi in Myanmar. Pechino evacua i suoi

Oltre dieci fabbriche finanziate dalla Cina nella zona industriale Hlaing Tharyar di Yangon sono state date alle fiamme e Pechino si è affrettata a sollecitare i leader militari del Myanmar a garantire la sicurezza dei suoi investimenti. Global Times riporta che Pechino «ha condannato fortemente questi atti barbari». Allo stesso tempo, il giornale ha cercato di trovare una via di mezzo nell’escalation del conflitto civile. Si stima che 74 manifestanti siano stati uccisi il 14 marzo, portando il totale delle vittime legate alla protesta dal colpo di stato del 1 febbraio a 183, secondo l’Associazione di assistenza dei prigionieri politici, riporta Asia Times.

Nessuno ha rivendicato la responsabilità degli attacchi alle fabbriche cinesi, con i leader della protesta che hanno affermato che sono state incendiate dalle forze di sicurezza in borghese, non dal Movimento di Disobbedienza Civile; mentre regime della giunta del generale Min Aung Hlaing, tuttavia, ha affermato che i manifestanti erano responsabili.

«La Cina ha legami amichevoli con tutte le parti in Myanmar. Non importa quale partito detenga il potere, il Myanmar mantiene una cooperazione amichevole con la Cina (…) Coloro che diffamano maliziosamente la Cina e istigano attacchi contro le fabbriche cinesi sono nemici comuni di Cina e Myanmar, devono essere severamente puniti (…) La Cina chiede al Myanmar di intraprendere azioni efficaci, indagare e punire i piromani in conformità con la legge e garantire la sicurezza delle vite e delle proprietà delle imprese e delle persone cinesi», prosegue Global Times.

Le imprese colpite sono per lo più imprese di abbigliamento che lavorano su mandato di aziende cinesi, che hanno anche creato oltre quattro milioni di opportunità di lavoro. I generali sono stati veloci ad agire sulla richiesta della Cina quando la televisione di stato di Myanmar ha annunciato l’imposizione della legge marziale per Hlaing Tharyar di Yangon subito dopo l’assalto alla fabbrica. Altri sobborghi sono stati posti sotto legge marziale per un totale di sei comuni, tra cui Hlaing Tharyar a Yangon e cinque comuni a Mandalay, tranne Amarapura. Pechino per precauzione ha fatto evacuare il personale non indispensabile, riporta Nikkei.

Il Partito Comunista Cinese ha tradizionalmente avuto stretti rapporti con i generali del Myanmar: la Cina è stata il più grande investitore del Myanmar dal 1988 al 2019 con oltre 20 miliardi di dollari di uscite, che rappresentano il 26% degli Ide totali del paese, secondo i dati della Myanmar Investment Commission. Singapore ha scavalcato la Cina in termini di Ide totali nel 2020.

Gran parte di quell’investimento cinese è andato nei settori estrattivi, vale a dire energia idroelettrica, petrolio e gas, e miniere. È andato anche nella produzione di fascia bassa, compresa la produzione tessile.

La Cina sta anche pompando miliardi di dollari in progetti della Belt and Road Initiative, tra cui un porto di mare profondo e una zona economica speciale a Kyaukphyu, nello stato di Rakhine occidentale. Gli investitori cinesi sono anche coinvolti in un progetto di “nuova città” a Yangon, che, se completato, promette di trasformare il volto dell’ex capitale dell’era coloniale.

Con questi profondi e ampi interessi commerciali e strategici, Pechino ha trovato difficile trovare una via di mezzo nella crisi del colpo di stato. Gli oleodotti e i gasdotti si estendono attraverso il paese per oltre 2.000 chilometri da nord a sud e alla fine forniscono carburante alla Cina meridionale dal porto Kyaukphyu del Myanmar sull’Oceano Indiano che fornisce alla Cina una copertura cruciale per le sue spedizioni di petrolio e gas dal Medio Oriente, che viaggiano per lo più attraverso lo stretto di Malacca, un imbuto che Pechino teme gli Stati Uniti possano bloccare in un ipotetico conflitto.

