CINA. Blinken si porta a casa il congelamento del conflitto con Pechino

La Cina e gli Stati Uniti hanno concordato lunedì di stabilizzare la loro intensa rivalità per evitare che sfoci in un conflitto, ma non sono riusciti a produrre alcun progresso importante durante la visita a Pechino del Segretario di Stato americano Antony Blinken.

Il Presidente cinese Xi Jinping ha salutato i “progressi” dopo aver stretto la mano a Blinken nella Grande Sala del Popolo, un luogo di solito riservato al saluto dei capi di Stato.

L’alto diplomatico statunitense e Xi hanno entrambi sottolineato l’importanza di avere relazioni più stabili, poiché qualsiasi conflitto tra le due maggiori economie del mondo creerebbe disordini a livello globale.

Tuttavia, la Cina ha rifiutato di accogliere la richiesta di Washington di riprendere i canali di comunicazione militari e ha citato le sanzioni statunitensi come ostacolo. Le due parti sono apparse arroccate sulle loro posizioni, da Taiwan al commercio, passando per le azioni degli Stati Uniti nei confronti dell’industria cinese dei chip, dei diritti umani e della guerra della Russia contro l’Ucraina.

In uno degli scambi più significativi tra Stati Uniti e Cina da quando il presidente Joe Biden è in carica, non è stato chiaro come i due paesi avrebbero superato le loro divergenze, ma hanno concordato di continuare i loro impegni diplomatici con altre visite nelle prossime settimane e mesi.

Blinken ha poi dichiarato che Washington ha raggiunto gli obiettivi del viaggio, tra cui sollevare direttamente le proprie preoccupazioni, cercare di creare canali di dialogo ed esplorare aree di cooperazione. Il viaggio è stato rinviato a febbraio dopo che un presunto pallone spia cinese ha sorvolato lo spazio aereo statunitense.

Ma ha detto che i progressi non sono stati immediati: «Le relazioni erano a un punto di instabilità ed entrambe le parti hanno riconosciuto la necessità di lavorare per stabilizzarle», ha dichiarato Blinken prima di lasciare il Paese. «Ma il progresso è difficile. Ci vuole tempo. E non è il prodotto di una sola visita, di un solo viaggio, di una sola conversazione. La mia speranza e la mia aspettativa è che ci sia una migliore comunicazione e un migliore impegno in futuro».

Maddalena Ingrao