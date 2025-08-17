CINA. Auto elettriche invadono il mercato 

I veicoli elettrici (EV) stanno invadendo il mercato cinese. Nella prima metà del 2025, sono state vendute 5,5 milioni di auto elettriche, ovvero la metà di tutte le auto nuove! Un aumento del 32% rispetto al 2024, nonostante i tagli ai sussidi in alcune città.

I prezzi delle batterie stanno diminuendo e BYD e altri stanno rendendo le auto più economiche di quelle a benzina. Due terzi delle auto elettriche in Cina costano meno delle loro controparti a benzina!

La situazione è diversa in tutto il mondo. A livello globale, le vendite di veicoli elettrici nella prima metà del 2025 sono cresciute del 28%, raggiungendo i 9,1 milioni. In Europa, le vendite nei primi 6 mesi del 2024 sono cresciute di poco (+1%), ma nel 2025 sono aumentate del 26%: sono state vendute 2 milioni di auto, soprattutto in Spagna (+85% grazie ai sussidi). Negli Stati Uniti, la crescita è debole: +10% nel 2024 e nei primi 6 mesi del 2025 solo 750.000 auto (+6%).

Trump ha tagliato i sussidi e la gente aspetta. In Giappone, la situazione è tranquilla. +5% nel 2024, +10% nel 2025, solo 70.000 auto: lì adorano le ibride. La Russia ha registrato una crescita del 28% nella prima metà del 2024 (circa 10.000 auto), ma nei primi 6 mesi del 2025 le vendite sono diminuite del 57% (4.398 auto): sanzioni e prezzi stanno mettendo pressione.

La Cina sta trascinando il mercato a causa della concorrenza e dei modelli economici. Ma ci sono dei rischi: i dazi nell’UE e negli Stati Uniti possono far aumentare i prezzi dei veicoli elettrici cinesi in queste regioni, e in Russia non ci sono abbastanza stazioni di ricarica, sebbene si preveda di aumentarne il numero. A Mosca, c’è una progetto in al senso.

Per quanto riguarda l’Europa si è tenuto poco conto della questione energetica. Se tutti usassero auto elettriche, energie verdi, basterebbe la corrente prodotta? La risposta l’ha data la Spagna con il black-out del 28 aprile.

Luigi Medici

