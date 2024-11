CINA. Aspettando Trump, Pechino vara nuove misure economiche

L’8 novembre la Cina ha svelato un pacchetto di debito da 10 trilioni di yuan per alleviare le tensioni finanziarie degli enti locali e stabilizzare la debole crescita economica, mentre affronta nuove pressioni dalla rielezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti.

Le misure, afferma Reuters, segnano un allontanamento dalle strategie di stimolo totale per rilanciare la crescita che la Cina ha implementato in passato. Mirano a riparare i bilanci comunali come obiettivo a lungo termine, piuttosto che iniettare direttamente denaro nell’economia.

Il ministro delle Finanze Lan Foan ha affermato che sono in arrivo altri stimoli, ma Pechino potrebbe non voler sparare tutte le sue cartucce prima che Trump prenda ufficialmente il potere a gennaio. In una reazione apparente alle elezioni statunitensi e ai crescenti rischi per il commercio, la CCTV ha riferito che il governo cinese ha approvato l’ampliamento della copertura dell’assicurazione del credito all’esportazione e intensificherà il supporto alle aziende commerciali.

I governi locali, di fronte a un debito elevato e a entrate in calo, hanno tagliato gli stipendi dei dipendenti pubblici e accumulato debiti con le aziende del settore privato, soffocando i flussi di denaro verso l’economia reale e alimentando le pressioni deflazionistiche. Le loro tensioni, derivanti da una grave crisi immobiliare dal 2021 che ha decimato i ricavi dalle aste di terreni residenziali agli sviluppatori, una fonte fondamentale di fondi per città e province, avevano messo a rischio l’obiettivo di crescita della Cina di circa il 5% per il 2024.

Le prospettive a lungo termine della Cina sono ulteriormente offuscate dalla minaccia di Trump di tariffe superiori al 60% su tutti i beni cinesi, che ha scosso i produttori cinesi e accelerato la delocalizzazione delle fabbriche nel sud-est asiatico e in altre regioni.

Gli esportatori affermano che le tariffe ridurranno ulteriormente i profitti, danneggiando posti di lavoro, investimenti e crescita nel processo. Inoltre, esacerberebbero la sovracapacità industriale della Cina e le pressioni deflazionistiche che alimenta.

Il pacchetto, svelato alla fine di una riunione parlamentare durata una settimana, includeva l’aumento della quota di debito dei governi locali di 6 trilioni di yuan nei prossimi tre anni, con i nuovi fondi da utilizzare per ripagare “debiti nascosti”. Ha inoltre dato il via libera ai comuni per utilizzare per lo stesso scopo altri 4 trilioni in cinque anni in emissioni che Pechino aveva già approvato.

Pechino usa ‘espressione “debito nascosto” per descrivere prestiti, obbligazioni e crediti ombra di veicoli di finanziamento degli enti locali, o LGFV. Lan ha affermato che tali debiti ammontavano a 14,3 trilioni di yuan alla fine del 2023, che le autorità hanno pianificato di ridurre a 2,3 trilioni di yuan entro il 2028. Il Fondo monetario internazionale, tuttavia, stima che i debiti degli LGVF ammontassero a 60 trilioni di yuan alla fine del 2023, ovvero il 47,6% del PIL.

Si prevede che lo scambio di debito nascosto con debito ufficiale farà risparmiare 600 miliardi di yuan di interessi agli enti locali in cinque anni.

Lan ha anche ribadito che i funzionari emetteranno politiche per supportare gli acquisti del settore statale di appartamenti invenduti e recuperare terreni residenziali non edificati dagli sviluppatori immobiliari, oltre a ricostituire il capitale delle grandi banche statali. Non ha fornito dettagli sulla portata o la tempistica di tali misure, che rappresenterebbero un modo molto più diretto di iniettare slancio fiscale nell’economia.

Sempre senza fornire dettagli, Lan ha affermato che Pechino “intensificherà gli sforzi” per supportare gli aggiornamenti delle attrezzature di produzione ed espandere un programma di sussidi ai consumatori che mira agli acquisti di elettrodomestici e altri beni.

Molti economisti hanno a lungo sostenuto un più forte stimolo ai consumatori, soprattutto perché Pechino deve affrontare tariffe sempre più elevate sulle sue esportazioni da Washington e altre capitali in Europa e altrove. I bassi salari, l’elevata disoccupazione giovanile e una debole rete di sicurezza sociale lasciano la spesa delle famiglie cinesi al di sotto del 40% del PIL, ovvero circa 20 punti percentuali in meno rispetto alla media globale.

Luigi Medici

