CINA. Apre bene la Borsa di Shangai

I principali indici azionari della Cina sono saliti nella prima sessione di contrattazioni dopo le festività del Capodanno lunare, mentre un’ondata di viaggi e spese ha alimentato le speranze di una ripresa dell’economia del secondo paese al mondo.

Il Csi 300 di Shanghai ha chiuso in rialzo dello 0,47% lunedì, attenuando il balzo di oltre il 2% registrato in mattinata, mentre l’indice Szse Component, che misura 500 titoli negoziati alla borsa di Shenzhen, ha chiuso in rialzo dello 0,98%. L’indice Sse Composite, che misura i titoli di Shanghai, ha chiuso in rialzo dello 0,14%.

Il rialzo estende il rally di riapertura della Cina, iniziato all’inizio di novembre sui segnali che Pechino era pronta a porre fine alla sua politica di zero-Covid che frena la crescita. Nonostante le preoccupazioni per una riapertura difficile, gli investitori stranieri hanno recuperato posizioni sui mercati cinesi nel timore di perdere i guadagni del periodo post-festivo.

Gli investitori stranieri hanno acquistato 112,5 miliardi di yuan (16,7 miliardi di dollari) di titoli della Cina continentale attraverso il collegamento commerciale tra Cina e Hong Kong al 20 gennaio, l’ultimo giorno di negoziazione prima della settimana di vacanza, superando gli investimenti netti attraverso lo stesso canale in azioni cinesi per tutto l’anno scorso, secondo Nikkei.

I dati che mostrano una forte spesa per le vacanze hanno contribuito a sostenere la storia della ripresa. Secondo Barclays, il numero totale di viaggi di passeggeri tra il 6 gennaio e il 25 febbraio dovrebbe raggiungere i 2,1 miliardi, ovvero circa il 70% dei livelli del 2019. Questo nonostante i timori di un’impennata dei casi di virus durante la migrazione annuale.

Il rallentamento delle vendite di immobili in Cina e l’accumulo di risparmi durante la pandemia potrebbero fornire una liquidità costante al mercato. I risparmi delle famiglie cinesi sono cresciuti di 17,8 trilioni di yuan nel 2022, rispetto ai 9,9 trilioni di yuan dell’anno precedente, secondo i dati della People’s Bank of China.

Tommaso Dal Passo