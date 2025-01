CINA. Apple perde la prima posizione nelle vendite di smartphone

Apple è stata detronizzata come il più grande venditore di smartphone in Cina nel 2024, con i rivali locali Vivo e Huawei che hanno superato il produttore dell’iPhone dopo che le sue spedizioni annuali nel paese sono diminuite del 17%, secondo i dati della società di ricerca Canalys.

È stato il più grande calo annuale delle vendite di Apple in Cina e ha comportato una contrazione in tutti e quattro i trimestri, incluso un calo del 25% nell’ultimo trimestre, riporta Reuters.

Per l’intero anno, il produttore di smartphone economici Vivo ha conquistato una quota di mercato del 17% in Cina, seguito dal rivale premium Huawei con il 16% e Apple con il 15%, dimostrando la crescente pressione sulle vendite che deve affrontare dai produttori nazionali in uno dei suoi più grandi mercati globali.

Il calo indica anche come fattori come l’assenza di capacità di intelligenza artificiale negli ultimi iPhone venduti in Cina, dove ChatGPT non è disponibile, stiano erodendo la competitività di Apple. Gli smartphone della serie iPhone 16 di Apple sono in vendita a Pechino.

Apple aveva precedentemente goduto di quattro anni di crescita costante a seguito delle sanzioni statunitensi che hanno inserito Huawei in una lista di entità nel 2019, limitando il suo accesso alla tecnologia americana.

Ma Huawei è tornata con forza nel segmento premium da agosto 2023, quando ha lanciato nuovi telefoni con chipset realizzati localmente. L’azienda cinese ha registrato un aumento del 24% nelle spedizioni nel quarto trimestre.

Apple ha fatto ricorso a sconti per stimolare le vendite. L’azienda ha lanciato una promozione di quattro giorni in Cina dal 4 al 7 gennaio, offrendo tagli di prezzo fino a 500 yuan, pari a 68,50 dollari, sui suoi modelli di iPhone 16 tramite i suoi canali ufficiali.

Le principali piattaforme di e-commerce cinesi hanno seguito l’esempio con le proprie promozioni. Alibaba ha annunciato sconti fino a 1.000 yuan, pari a 137 dollari sugli ultimi dispositivi della serie iPhone 16.

Tra i primi cinque fornitori, Xiaomi ha registrato la crescita più forte con un aumento del 29% nelle spedizioni nel quarto trimestre, mentre Oppo e Vivo hanno registrato guadagni rispettivamente del 18% e del 14%. Nel 2024 le spedizioni annuali di smartphone in Cina sono aumentate del 4% su base annua, raggiungendo quota 285 milioni di unità.

Maddalena Ingroia

