CINA. Androidi poliziotti ai controlli stradali

L’azienda cinese UBTech Robotics si è aggiudicata un contratto da 264 milioni di yuan, pari a 37 milioni di dollari) per l’impiego di robot umanoidi industriali Walker S2 ai posti di blocco nella provincia del Guangxi.

Si tratterà di uno dei più grandi progetti del Paese per l’impiego di sistemi umanoidi in vere agenzie governative. Le consegne inizieranno a dicembre, secondo il South China Morning Post.

Secondo un accordo firmato con il Fangchenggang Humanoid Robot Center, vicino al confine con il Vietnam, i robot svolgeranno funzioni come la scorta dei viaggiatori, la gestione del traffico pedonale, l’assistenza alle pattuglie, la risoluzione di problemi logistici e il supporto ai servizi commerciali. Questi stessi robot saranno utilizzati anche nelle fonderie di acciaio, rame e alluminio per le ispezioni.

Il Walker S2 di UBTech, presentato a luglio e pubblicizzato come il primo robot umanoide al mondo con batteria sostituibile, è dotato di 52 gradi di libertà, mani agili con 11 gradi di libertà e un sistema a doppia batteria con batterie sostituibili a caldo, che consente un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il robot può trasportare fino a 15 kg per braccio, navigare in ambienti dinamici utilizzando la visione stereo RGB e raggiungere velocità fino a 7,2 km/h.

L’implementazione è in linea con il più ampio impegno della Cina nella commercializzazione dell’intelligenza artificiale. Robot simili sono apparsi di recente in aeroporti, edifici governativi e grandi eventi, inclusi robot multilingue in occasione di summit internazionali e pattuglie di polizia nelle principali città.

UBTech riferisce che gli ordini cumulativi per la serie Walker hanno raggiunto 1,1 miliardi di yuan. L’azienda prevede di consegnare 500 umanoidi entro la fine dell’anno e di aumentare la produzione a 10.000 unità all’anno entro il 2027. Questa espansione avviene in concomitanza con l’istituzione ufficiale di un comitato nazionale sulla robotica umanoide in Cina, che evidenzia la rapida crescita del settore e il suo ruolo crescente nei servizi governativi, nell’industria e nel controllo delle frontiere.

Tommaso Dal Passo

