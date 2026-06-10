CINA. Allarmi sulla IA Sicofante in teatro di combattimento 

L’esercito cinese ha messo in guardia sui rischi della “sicofania dell’IA”, una tendenza dei sistemi di intelligenza artificiale ad allinearsi ai pregiudizi degli utenti piuttosto che ai fatti oggettivi, e ha chiesto l’adozione di misure per impedirne l’impatto sulle operazioni militari.

In un suo recente articolo sull’uso dell’IA nelle operazioni militari, il PLA Daily, giornale ufficiale dell’esercito cinese, ha affermato che il problema rappresenta una sfida, dato che l’Esercito Popolare di Liberazione sta integrando sempre più l’IA e i sistemi automatizzati nei suoi processi decisionali.

“I pericoli della sicofania dell’IA in ambito militare superano di gran lunga quelli della vita quotidiana, rappresentando un’erosione sistemica delle catene cognitive operative, della qualità delle decisioni di comando e della resilienza della collaborazione uomo-macchina”, ha dichiarato il PLA Daily.

La sicofania (dal greco sykophántes) è l’atteggiamento di chi adula, asseconda e dà sempre ragione all’interlocutore per compiacerlo, evitando il confronto critico. Il termine è tornato in auge nel linguaggio tecnologico per descrivere la tendenza dei modelli di Intelligenza Artificiale a validare acriticamente le opinioni e le convinzioni dell’utente.

Il PLA Daily ha aggiunto che la sicofania dell’IA, alimentata dai metodi di addestramento e dai meccanismi di feedback umano, potrebbe rafforzare i pregiudizi degli utenti creando “bozzoli informativi” e convalidando presupposti preesistenti, trascurando al contempo valutazioni alternative.

Secondo l’articolo, ripreso dal Times Of India, il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa in funzioni militari come il comando e controllo, l’analisi dell’intelligence e le simulazioni di guerra operative potrebbe aumentare il rischio di errori tattici e strategici, nonché di perdite operative e danni collaterali.

L’articolo avvertiva inoltre che tale comportamento potrebbe ridurre il controllo e la verifica umana degli output generati dall’IA, indebolendo la capacità delle forze armate di individuare problemi, correggere errori e identificare informazioni fuorvianti.

“Questo inganno implicito… può erodere silenziosamente il giudizio indipendente e la risolutezza strategica di un comandante, costituendo un’arma cognitiva di ‘morte morbida’ che richiede un’urgente vigilanza sul campo di battaglia intelligente”, si legge nell’articolo.

Il PLA Daily ha auspicato un quadro di riferimento per affrontare i rischi associati all’adulazione dell’IA, che includa aggiustamenti algoritmici, garanzie istituzionali e formazione del personale.

Ha affermato che i modelli di IA militari dovrebbero dare priorità all’accuratezza fattuale, all’obiettività e alla spiegabilità, e sottoporsi a test di affidabilità fattuale sotto pressione, nonché a una formazione “anti-adulazione”, prima del dispiegamento.

I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in funzioni quali il processo decisionale di comando e la valutazione dell’intelligence dovrebbero essere tenuti a presentare le proprie ipotesi principali, le prove contrarie, gli scenari alternativi, le valutazioni del rischio e le prove verificabili.

Si richiede inoltre che la verifica multi-modello, le simulazioni di guerra con avversari e la supervisione umana siano adottate come procedure standard nell’utilizzo dell’IA nelle operazioni militari.

L’esercito cinese ha affermato che l’IA viene integrata in una vasta gamma di piattaforme d’arma, compresi i sistemi senza pilota, e considera questa tecnologia un’area chiave di competizione con gli Stati Uniti e altre forze armate.

Allo stesso tempo, Pechino ha ripetutamente sostenuto che l’IA dovrebbe supportare, piuttosto che sostituire, il processo decisionale umano nelle operazioni sul campo di battaglia.

Antonio Albanese

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