CINA. Allarme rosso a Pechino. Superati i 40 gradi

Da Venerdì scorso Pechino ha innalzato l’allerta per il caldo a “rosso”, il gradino più alto del suo sistema di allerta, mentre molte zone della capitale cinese “arrostivano” con temperature fino a 40 gradi Celsius.

La temperatura ufficiale, misurata nei sobborghi meridionali di Pechino, ha raggiunto i 40 gradi C poco dopo le 13:30 locali di venerdì, per poi raggiungere i 40,3 gradi C alle 16:00, secondo l’osservatorio municipale della capitale cinese, riporta Reuters.

«È la prima volta, dalla fondazione dell’osservatorio, che si registra un’alta temperatura di oltre 40 gradi C per due giorni consecutivi», ha dichiarato Zhang Yingxin, capo previsore dell’osservatorio, durante un briefing con la stampa. L’osservatorio è stato fondato nel 1951.

In precedenza, giovedì 22 giugno, la temperatura massima nella città di quasi 22 milioni di abitanti aveva superato i 41 gradi C, battendo il record del giorno più caldo di giugno.

La stazione meteorologica della periferia meridionale della capitale, considerata il principale indicatore di Pechino, ha registrato una temperatura di 41,1 gradi C nel pomeriggio del 22 giugno. La precedente massima di giugno era di 40,6 gradi C registrata il 10 giugno 1961. La massima giornaliera del 22 giugno è stata la seconda più alta della storia di Pechino, appena inferiore ai 41,9 gradi C registrati il 24 luglio 1999.

La Cina segue un sistema di allerta meteo a quattro livelli, in cui il colore rosso indica il più grave, seguito da arancione, giallo e blu. Un’allerta rossa indica che la temperatura è destinata a salire oltre i 40 gradi C entro 24 ore. L’Amministrazione meteorologica cinese ha dichiarato di aspettarsi che le alte temperature persistano in gran parte del nord per i prossimi otto-dieci giorni.

Il monitoraggio delle alte temperature e gli avvisi continueranno a rotazione in località come Pechino, Tianjin, Hebei, Shandong, Henan e Mongolia interna.

Nella città portuale settentrionale di Tianjin, con una popolazione di oltre 13 milioni di abitanti, la temperatura ha raggiunto i 41,2 gradi C sempre il 22 giugno, battendo i record regionali.

Le autorità regionali hanno messo in guardia dai rischi per la salute derivanti dal caldo prolungato, consigliando alle persone di bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno e di limitare il tempo trascorso all’aperto.

Maddalena Ingroia