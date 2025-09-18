CINA. Al Beijing Xiangshan Forum, Pechino ribadisce: Taiwan è nostra 

Il ministro della Difesa cinese ha rinnovato le minacce di un’eventuale presa da parte di Pechino di Taiwan, in occasione dell’apertura di un forum sulla sicurezza a Pechino giovedì.

La “restituzione” di Taiwan alla Cina “è parte integrante dell’ordine internazionale del dopoguerra”, ha dichiarato Dong Jun a un pubblico di funzionari militari internazionali presenti al Beijing Xiangshan Forum, un evento annuale in cui la Cina mira a proiettare la propria leadership regionale e a rafforzare la cooperazione militare, riporta AP.

Pechino considera Taiwan, isola a regine democratico con 23 milioni di persone separata dalla Cina dal 1949, una provincia separatista e non ha escluso l’uso della forza per riportarla sotto il proprio controllo. La Cina esercita pressioni militari su Taiwan inviando navi da guerra e aerei nei pressi dell’isola quasi quotidianamente.

Il presidente di Taiwan Lai Ching-te e il suo Partito Democratico Progressista al potere respingono le affermazioni di Pechino e sostengono che Taiwan è un Paese sovrano il cui futuro dovrebbe essere deciso dal suo popolo.

Dong ha affermato che la Cina “non permetterà mai che alcun tentativo separatista per l’indipendenza di Taiwan abbia successo” e che è pronta a contrastare “qualsiasi interferenza militare esterna”.

“L’esercito cinese è pronto a collaborare con tutte le parti per fungere da forza per la pace, la stabilità e il progresso globali”, ha affermato.

Pur non menzionando gli Stati Uniti, Dong ha criticato “comportamenti come l’interferenza militare esterna, la ricerca di sfere di influenza e la costrizione di altri a schierarsi”. Ha definito questi un mezzo per “gettare la comunità internazionale nel caos e nel conflitto”.

Il forum sulla sicurezza si tiene dopo che Pechino, all’inizio di questo mese, ha tenuto una grande parata militare per celebrare l’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. L’esercito cinese, il più grande al mondo, ha esibito il suo armamento avanzato durante la parata, inclusi missili ipersonici e carri armati di fabbricazione cinese.

Dong ha sottolineato l’importanza di sostenere il “sistema internazionale incentrato sulle Nazioni Unite” come quadro per la pace e la stabilità globali.

“Dobbiamo difendere l’ordine del dopoguerra”, ha affermato. “Non intendiamo sovvertire l’ordine esistente o crearne uno nuovo. L’obiettivo è piuttosto rafforzare i pilastri e le fondamenta del sistema.”

Maddalena Ingrao

