CINA. Acqua e successione al Dalai Lama definiscono il futuro del Tibet

Il 14° Dalai Lama compie 90 anni ed è già tensione su come verrà scelto il suo successore perché il governo cinese ha dichiarato di voler avere più potere sulla scelta.

Tradizionalmente, i leader e i collaboratori tibetani cercano un giovane ragazzo che sia considerato la reincarnazione prescelta del Dalai Lama. È possibile che, dopo averlo fatto, questa volta Pechino cerchi di nominare una figura rivale, riporta The Conversation. L’attuale Dalai Lama, che vive in esilio in India, insiste sul fatto che il processo di successione sarà guidato dal Gaden Phodrang Trust, che ha sede in Svizzera e che gestisce i suoi affari. Ha affermato che nessun altro aveva l’autorità “di interferire in questa questione” e questa affermazione viene vista come un forte segnale alla Cina.

Per tutto il XX secolo, i tibetani hanno lottato per creare uno stato indipendente, mentre la loro patria era contesa tra Russia, Regno Unito e Cina. Nel 1951, i leader tibetani firmarono un trattato con la Cina che consentiva la presenza militare cinese sul loro territorio.

La Cina istituì la Regione Autonoma del Tibet nel 1965; il nome significa che il Tibet è una regione autonoma all’interno della Cina, ma di fatto è strettamente controllato. Il Tibet ha un governo in esilio, con sede in India, che desidera ancora che il Tibet diventi uno stato indipendente.

Questa è una fonte continua di tensione tra i due paesi. Anche l’India rivendica parte del Tibet come proprio territorio.

Pechino vede l’aumento del potere sulla nomina del Dalai Lama come un’opportunità per imporre maggiore autorità al Tibet. La posizione strategica del Tibet e le sue risorse sono estremamente preziose per la Cina e contribuiscono ai piani più ampi di Pechino per il predominio regionale e al suo obiettivo di contrastare l’India, il suo potente rivale nell’Asia meridionale.

Il Tibet offre alla Cina un confine difensivo naturale con il resto dell’Asia meridionale, mentre il suo territorio montuoso funge da cuscinetto contro l’India. La breve guerra sino-indiana del 1962, quando i due paesi si contesero il controllo della regione, ha ancora oggi implicazioni per India e Cina, dove continuano a contendersi territori di confine.

Come molte nazioni potenti, la Cina è sempre stata preoccupata per le minacce, o per le basi di potere rivali, all’interno del suo vicinato. Questo è simile al modo in cui gli Stati Uniti hanno utilizzato la Dottrina Monroe per assicurarsi il dominio sull’America Latina e a come la Russia cerca di mantenere la sua influenza sugli ex stati sovietici.

Pechino considera le critiche occidentali al suo controllo del Tibet come un’interferenza nella sua sfera d’influenza.

Un’altra fonte di contesa è che Pechino tradizionalmente considera confini come la linea McMahon che definisce il confine tra Cina e India privi di legittimità, un confine tracciato quando la Cina era al suo massimo grado di debolezza nel XIX secolo. Conosciuto in Cina come il “secolo dell’umiliazione”, questo periodo fu caratterizzato da una serie di trattati ineguali, che videro la perdita di territori a favore di potenze europee più forti.

Questo continua a essere fonte di tensioni politiche nelle regioni di confine della Cina, incluso il Tibet. È una parte controversa della memoria storica della Cina e continua a influenzare i suoi rapporti con l’Occidente.

L’importanza del Tibet per Pechino deriva anche dalle sue vaste risorse idriche. L’accesso a una maggiore quantità d’acqua è considerato sempre più importante per la più ampia spinta della Cina verso l’autosufficienza, diventata imperativa di fronte al cambiamento climatico. Questo fornisce anche alla Cina un significativo strumento geopolitico.

Ne è un esempio il fiume Mekong. Questo fiume nasce in Tibet e scorre attraverso la Cina lungo i confini di Myanmar e Laos, per poi dirigersi verso Thailandia e Cambogia. È il terzo fiume più lungo dell’Asia ed è cruciale per molte delle economie del sud-est asiatico. Si stima che sostenga 60 milioni di persone.

I tentativi della Cina di controllare le risorse idriche, in particolare attraverso la costruzione di enormi dighe in Tibet, hanno aggravato le tensioni regionali. Circa il 50% del flusso del Mekong è stato interrotto per parte del 2021, dopo la costruzione di una mega diga cinese. Ciò ha causato molto risentimento da parte di altri paesi che dipendevano dall’acqua.

Le iniziative intraprese da altre nazioni negli ultimi anni per controllare l’accesso alle risorse idriche regionali mostrano come l’acqua stia diventando uno strumento di negoziazione. L’India ha tentato di interrompere l’approvvigionamento idrico del Pakistan nel 2025 nell’ambito del conflitto tra i due paesi. Il controllo del Tibet consente alla Cina di perseguire una strategia simile, che garantisce a Pechino una leva nei suoi rapporti con Nuova Delhi e altri governi.

Anche un’altra risorsa naturale è una parte vitale della pianificazione cinese. Gli ingenti giacimenti di litio del Tibet sono cruciali per le catene di approvvigionamento cinesi, in particolare per il loro utilizzo nell’industria dei veicoli elettrici. Pechino sta cercando di ridurre la sua dipendenza da aziende e forniture occidentali, di fronte alle attuali tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e i dazi imposti da Donald Trump sui prodotti cinesi.

Il valore del Tibet per la Cina riflette i cambiamenti più ampi cui assistiamo quotidianamente.

