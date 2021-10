CINA. A Hong Kong fano causa a Evergrande

Due agenzie immobiliari di Hong Kong stanno facendo causa al gruppo China Evergrande, per le commissioni non pagate, secondo i dati del tribunale, facendo ulteriore pressione sullo sviluppatore immobiliare cinese che si affanna a raccogliere fondi e ad evitare un crollo.

Centaline ha fatto causa contro Evergrande a settembre per recuperare 3,1 milioni di dollari di Hong Kong, di commissioni arretrate, stando alla corte, mentre Scmp ha segnalato che Midland sta richiedendo commissioni non pagate por 43,45 milioni di dollari di Hong Kong, per due sviluppi immobiliari a Hong Kong.

Stando a AF, anche Centaline China ha anche fatto causa contro Evergrande in un tribunale di Guangzhou, nel sud della Cina, cercando di rivendicare centinaia di milioni di yuan che gli dovrebbero essere versati.

Centaline ha confermato che ha presentato un reclamo a Hong Kong il mese scorso; Midland ha confermato che aveva avviato le procedure legali.

L’esposizione di Hong Kong per China Evergrande è “molto minima”, allo 0,05%, cioè 14 miliardi di dollari di Hong Kong delle attività bancarie e non causerà alcun rischio sistemico, secondo Scmp. Evergrande ha assicurato che intende ripagare i suoi fornitori e appaltatori in Cina il più presto possibile, in alcuni casi offrendo appartamenti o altri beni immobili, dato che la costruzione in molti dei suoi siti si è fermata a causa dei ritardi nei pagamenti.

Con un passivo di 305 miliardi di dollari, Evergrande ha scatenato la preoccupazione che la sua crisi di liquidità possa diffondersi attraverso il sistema finanziario cinese e riverberarsi a livello globale, preoccupazione che si è attenuata con il voto della Banca Centrale cinese la scorsa settimana di proteggere gli interessi degli acquirenti di case.

Le crescenti preoccupazioni per le inadempienze degli sviluppatori immobiliari cinesi hanno innescato un’impennata nelle loro azioni e obbligazioni, con nuovi declassamenti del rating del credito e l’incertezza sul destino del gruppo cinese Evergrande, che sta rovinando il sentimento degli investitori. Il mese scorso ha mancato i pagamenti delle cedole su due tranche di obbligazioni in dollari e sta cercando di vendere beni per pagare i creditori, dando la priorità al rimborso ai finanziatori onshore nelle ultime settimane.

La decisione del governo di ridurre gli enormi debiti nel settore immobiliare ha colpito altri sviluppatori questa settimana, con Central China Real Estate e Greenland le ultime società a vedere le loro obbligazioni messe male. La vendita frenetica è scoppiata dopo che Fantasia Holdings ha mancato un pagamento di obbligazioni; Fantasia aveva emesso una dichiarazione il mese scorso in cui ribadiva di avere un capitale d’esercizio sufficiente e nessun problema di liquidità.

Ma sia Fantasia che il gruppo di Kaisa hanno visto le loro azioni in dollari crollare fino a 11 centesimi dopo che le azioni di Fantasia erano andate sotto i 20 centesimi sul dollaro dopo il relativo pagamento mancato. Altre società colpite dalla vendita includono la controllata di R&F Holdings, Easy Tactic, Central China Real Estate e Greenland Holdings, società che ha costruito la torre residenziale più alta di Sydney e intende farne una uguale a Londra.

Graziella Giangiulio