CINA. A breve i futures sull’inquinamento cinese

La Cina sta preparando il suo tanto atteso sistema nazionale di scambio di emissioni di carbonio, Ets, per la prima transazione entro la fine di giugno, creando quello che dovrebbe essere il più grande mercato di scambio di carbonio del mondo del valore di 150 miliardi di yuan.

La più grande fonte di emissioni di gas a effetto serra del mondo sta usando l’Ets nazionale come misura per accelerare il controllo dell’inquinamento e aiutare a diventare carbon neutral entro il 2060, impegno che vede Xi Jinping ha preso a settembre all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

«La maggior parte della costruzione dell’Ets nazionale è stata completata. Un test di integrazione completa tra la piattaforma di trading a Shanghai e la piattaforma di registrazione nella provincia di Hubei è in corso, con l’obiettivo di un lancio ufficiale e la prima transazione entro la fine di giugno» riportano Atf e il China Securities Journal.

Lo scambio con sede a Shanghai è responsabile della costruzione del sistema di scambio Ets. Una quota biennale di emissioni di anidride carbonica, con 4 miliardi di tonnellate all’anno, è stata concessa alle aziende produttrici di energia che saranno le prime a partecipare al sistema.

Nel frattempo, il China Hubei Emission Exchange, responsabile della costruzione della piattaforma di registrazione per l’Ets, ha detto che la maggior parte delle 2.225 aziende produttrici di energia elettrica hanno completato il loro account set-up. Lo scambio di carbonio permette alle aziende di comprare e vendere il “diritto di inquinare” l’una dall’altra, creando un incentivo finanziario per ridurre le emissioni.

La Cina, la seconda più grande economia del mondo, supera i livelli di emissione generati dagli Stati Uniti e dall’Europa messi insieme. Il paese è responsabile di 10 miliardi di tonnellate di emissioni di anidride carbonica ogni anno, o circa il 30% della quantità globale. Verrà lanciato gradualmente il commercio di derivati finanziari sul carbonio, come i contratti a termine e i futures, per formare un mercato multilivello del carbonio.

Oltre al settore della produzione di energia, le aziende di altri sette settori ad alto consumo energetico come il petrolchimico, i prodotti chimici, i materiali da costruzione e i metalli non ferrosi dovrebbero essere gradualmente inclusi nello schema durante il 14° periodo quinquennale della Cina (2021-25). In totale, fino a 10.000 aziende riceveranno i permessi per commerciare nell’ETS nazionale.

