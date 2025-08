CILE. Santiago dribbla i dazi di Trump sul rame

Il dazio del 50% sulle importazioni di rame imposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump non si applicherà al principale prodotto di esportazione del Cile verso gli Stati Uniti: i catodi di rame raffinato. Questa decisione, annunciata in un proclama della Casa Bianca, è stata accolta con sollievo e soddisfazione dai funzionari di Santiago.

Il dazio, che entra in vigore oggi, è specificamente rivolto ai prodotti in rame “semilavorati” e ai derivati del rame ad alta intensità, come tubi, fili e componenti elettrici. La dichiarazione afferma esplicitamente che “gli input di rame (come minerali di rame, concentrati, matasse, catodi e anodi) e i rottami di rame non sono soggetti ai dazi 232 (proclamazione del 50%) o reciproci”, riporta MercoPress.

La logica alla base del dazio è quella di affrontare la dipendenza degli Stati Uniti dal rame importato, che l’amministrazione considera una “vulnerabilità per la sicurezza nazionale”. Tuttavia, l’esclusione dei catodi di rame raffinato ha rappresentato una vittoria significativa per il paese sudamericano.

In seguito all’annuncio, i prezzi del rame al COMEX di New York sono crollati di quasi il 20%, poiché i trader che avevano accumulato il metallo in previsione dei dazi hanno iniziato a vendere le loro scorte.

In Cile, la notizia è stata accolta con favore dai leader del governo e dell’industria. Il Ministro degli Esteri Alberto van Klaveren ha osservato che “il 99,9% delle nostre esportazioni di rame verso gli Stati Uniti è costituito da catodi di rame e, di conseguenza, non è coperto da questo dazio del 50%. Questo risultato, ha aggiunto, è il risultato della collaborazione tra il settore pubblico e quello privato.

Il Ministro delle Miniere Aurora Williams ha sottolineato il ruolo del Cile come principale fornitore di rame degli Stati Uniti, fornendo il 70% delle sue importazioni, e ha ribadito lo status del Paese come partner affidabile.

Anche Máximo Pacheco, presidente della compagnia mineraria statale cilena Codelco, ha elogiato la decisione, definendola “una buona notizia per il Cile, per Codelco e per i nostri clienti negli Stati Uniti”.

Il proclama ha anche affermato che il Dipartimento del Commercio continuerà ad analizzare il mercato del rame e che è tenuto a presentare un rapporto entro il 30 giugno 2026. Questo rapporto contribuirà a determinare se imporre in futuro una tariffa graduale sulle importazioni di rame raffinato, a partire dal 2027.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/