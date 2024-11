CILE. Pechino e Santiago sono sempre più vicine

Il presidente cinese Xi Jinping ha detto al suo omologo cileno Gabriel Boric Font a Lima, a margine dell’incontro dei leader economici dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) nella capitale peruviana, che sperava di espandere la cooperazione tra i due paesi con il libero scambio e politiche industriali aperte. Il leader asiatico ha anche sottolineato che il Cile è stato il primo paese sudamericano a stabilire relazioni diplomatiche con la Repubblica Popolare Cinese.

Negli ultimi 50 anni, riporta MercoPress, entrambe le nazioni si sono sostenute a vicenda nei rispettivi interessi fondamentali e nelle principali preoccupazioni, essendo buoni amici che si fidano l’uno dell’altro e buoni partner per una cooperazione win-win, ha insistito Xi. In questo scenario, la Cina è disposta a cogliere il 55° anniversario delle relazioni diplomatiche il prossimo anno come un’opportunità per rafforzare le comunicazioni strategiche, approfondire la cooperazione, condividere opportunità di sviluppo e promuovere ulteriori progressi, ha aggiunto, secondo l’agenzia di stampa cinese Xinhua. Xi ha anche esortato entrambe le parti a rafforzare gli scambi e le interazioni in vari campi e livelli.

In particolare, la Cina è disposta a rafforzare la comunicazione e la cooperazione con il Cile all’interno di meccanismi multilaterali come le Nazioni Unite, l’Organizzazione mondiale del commercio e l’APEC, per salvaguardare una filiera globale fluida e stabile e gli interessi comuni del Sud del mondo.

Il Cile aderisce fermamente al principio di una sola Cina ed è disposto ad approfondire gli scambi e la cooperazione con la Cina in vari campi, come la cultura e l’istruzione, ha sottolineato Boric dopo essersi si congratulato con Xi per l’apertura del megaporto di Chancay. Ha anche affermato che il Cile sostiene l’adesione della Cina al Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) e al Digital Economy Partnership Agreement (DEPA). La Cina è anche il principale partner commerciale del Cile.

Maddalena Ingroia

