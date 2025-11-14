CILE. L’ombra del Tren de Aragua sulle elezioni

I cileni si preparano alle elezioni presidenziali del 16 novembre preoccupati per la criminalità, l’immigrazione e le bande organizzate che hanno preso piede in pochi anni, ben lontani dall’ondata di ottimismo della sinistra e dalle speranze di redigere una nuova costituzione che hanno dominato l’ultima tornata elettorale.

I sondaggi mostrano che la criminalità ora eclissa l’economia, la salute o l’istruzione come principale preoccupazione dei cileni. Il 63% ha dichiarato che era la loro preoccupazione principale nel sondaggio Ipsos “What Worries the World” di ottobre, posizionando il Cile al secondo posto tra 30 paesi tra cui Messico, Colombia e Sudafrica, riporta Reuters.

Il Cile rimane uno dei paesi più sicuri dell’America Latina, ma il tasso di omicidi è più che raddoppiato, passando da 2,32 ogni 100.000 abitanti nel 2015 a 6,0 nel 2024, e i rapimenti hanno raggiunto il massimo storico di 868 nel 2024, con la Procura di Stato che ne collega il 40% alla criminalità organizzata.

L’aumento è avvenuto parallelamente a un’ondata migratoria di venezuelani, passati da 82.998 nel 2017 a 669.408 nel 2024, secondo gli ultimi dati del censimento. La reazione negativa all’immigrazione si è confusa con il dibattito sulla criminalità.

Un sondaggio del 2025 condotto da Activa Research ha rilevato che l’85,2% dei cileni si sentiva socialmente distante dai venezuelani, in aumento rispetto al 55,2% del 2019.

La corsa di domenica vede Jeannette Jara, candidata della coalizione di sinistra al governo del Partito Comunista, contro una serie di contendenti di destra. La corsa elettorale si svolgerà molto probabilmente al ballottaggio il 14 dicembre, con i sondaggi che danno il favorito per la vittoria José Antonio Kast, esponente dell’estrema destra.

Kast ha promesso di espellere tutti i migranti irregolari e il suo piano “Scudo di Frontiera” prevede la costruzione di un muro di confine alto 5 metri con trincee di 3 metri e recinzioni elettrificate.

Nessun luogo è diventato un focolaio di immigrazione e criminalità più grande dei confini desertici settentrionali del Cile con Perù e Bolivia.

A partire dal 2021, centinaia di migliaia di migranti, per lo più venezuelani, hanno attraversato l’area per entrare in Cile.

Il “Tren de Aragua”, organizzazione transnazionale venezuelana, domina il confine e il flusso di migranti. Il nord del Cile, che confina con due importanti produttori di droga, ha un confine ampio e permeabile e un importante porto franco, ed era relativamente sconosciuto alle organizzazioni criminali internazionali prima che l’immigrazione su larga scala lo portasse alla loro attenzione.

La procura locale a partire dal 2021 ha iniziato a registrare il verificarsi di nuovi tipi di crimini come estorsioni, torture e omicidi su commissione, che si sono rapidamente diffusi in tutta la regione.

La Procura afferma di aver cercato di suonare il campanello d’allarme a Santiago nel 2021, ma i suoi avvertimenti sono rimasti inascoltati. Poi, quando il presidente Gabriel Boric è salito al potere nel 2022, gli omicidi hanno raggiunto il livello più alto e il governo progressista si è affrettato ad aumentare i finanziamenti per la polizia, approvare nuove leggi, creare task force dedicate alla lotta alla criminalità organizzata e schierare l’esercito al confine.

Il governo cileno afferma di aver arrestato centinaia di membri del Tren de Aragua e di aver messo la banda in difficoltà, mentre l’attuale amministrazione e Jara affermano che l’abolizione delle leggi sul segreto bancario è un passo essenziale per contrastare la criminalità organizzata. I candidati di destra non sono d’accordo e stanno optando per approcci più o meno duri per combattere le gang e arginare l’immigrazione.

Luigi Medici

