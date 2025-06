CILE. Il cavo di Google collegherà Canberra e Santiago

Google ha siglato un accordo rivoluzionario con il governo cileno per la posa di un cavo dati sottomarino lungo 14.800 km attraverso l’Oceano Pacifico, che collegherà il Cile con l’Australia e l’Asia entro il 2027. Il patto rappresenta il primo accordo del genere tra il gigante tecnologico e una nazione sovrana.

“Questo è il primo cavo sottomarino nel Pacifico meridionale, quindi è un impegno importante”, ha dichiarato il Ministro dei Trasporti Juan Carlos Muñoz ai giornalisti dopo la cerimonia della firma, come riportato dall’AP.

L’iniziativa mira a rafforzare la connettività digitale del Cile con i mercati asiatici, in particolare la Cina, il principale partner commerciale del Paese, posizionando il Cile come polo tecnologico regionale per l’America Latina. Cristian Ramos, responsabile delle infrastrutture di telecomunicazione per l’unità latinoamericana di Alphabet, ha confermato che il cavo sarà accessibile ad altre entità, comprese le aziende tecnologiche che operano in Cile.

Sebbene l’importo totale dell’investimento non sia stato reso noto, i funzionari cileni avevano precedentemente stimato i costi del progetto tra i 300 e i 550 milioni di dollari, con il Cile che ha contribuito con 25 milioni di dollari tramite il partner statale Desarrollo Pais, secondo il direttore generale Patricio Rey.

“Questo cavo non solo soddisfa un’esigenza tecnica, ma rappresenta anche una scommessa sulla resilienza, la diversificazione delle rotte digitali e l’apertura di nuove possibilità di collaborazione internazionale”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri Alberto van Klaveren durante la cerimonia della firma a Santiago.

Il cavo promette diverse applicazioni, dal miglioramento delle prestazioni di piattaforme asiatiche come TikTok al supporto della trasmissione di dati astronomici in tempo reale e delle operazioni minerarie. “Le società minerarie che operano in Cile e Australia, grazie a una rotta diretta, possono pensare a un centro di comando condiviso… dove i centri di comando possono supportarsi a vicenda”, ha affermato il Vice Segretario alle Telecomunicazioni Claudio Araya, citato da Reuters.

Questo sviluppo infrastrutturale avviene in un contesto di crescente competizione tra Stati Uniti e Cina per l’influenza in America Latina, con i cavi sottomarini che stanno diventando campi di battaglia critici nella loro rivalità tecnologica. Il progetto potrebbe posizionare strategicamente il Cile nei flussi di dati globali, attraendo potenzialmente ulteriori iniziative che colleghino il Sud America con l’Asia, rimodellando radicalmente il panorama della connettività digitale della regione.

Luigi Medici

