CILE. I pescherecci ombra di Pechino diventano un problema per Santiago 

La presenza della flotta da pesca cinese al largo della costa pacifica del Sud America si è evoluta fino a diventare un evento permanente, con la sua operatività strutturale che sta radicalmente rimodellando gli equilibri geopolitici e ambientali in Cile.

Le immagini satellitari e le testimonianze di esperti indicano che la Cina sta utilizzando sempre più il Cile come nuovo hub logistico, sostituendo i precedenti porti chiave che applicavano controlli più rigorosi. Per oltre un decennio, l’attività cinese si è intensificata, spinta da sussidi statali e pratiche discutibili, portando a un aumento sostenuto dello sforzo di pesca, riporta Infobae.

Montevideo, un tempo importante centro logistico nell’Atlantico meridionale, ha visto il suo ingresso annuale di navi cinesi scendere da oltre 300 a circa 140 a seguito di un incidente industriale che ha limitato la capacità dei bacini di carenaggio e di un generale passaggio a controlli più rigorosi.

A seguito dell’individuazione di casi di pesca illegale nel 2018, il Perù ha implementato un sistema obbligatorio di tracciamento satellitare fornito dallo Stato. La Cina, che si oppone ai meccanismi di tracciamento indipendenti, ha risposto cessando l’utilizzo dei porti peruviani. Il Perù ha successivamente inasprito nuovamente le regole nel 2024, chiudendo completamente le porte alla flotta non trasparente.

In questo scenario, queste chiusure sono state colmate dal Cile, in particolare nei suoi porti settentrionali come Arica e Iquique. Nella prima metà dell’anno, il Cile è passato da zero accessi portuali da parte della flotta cinese nel 2023 a oltre due dozzine nel 2024, mentre gli accessi in Perù sono scesi da 61 a zero.

“La Cina utilizza solo i porti che non la controllano”, prosegue Infobae. L’improvvisa disponibilità del Cile a fornire supporto logistico non sarebbe casuale. Il cambiamento è particolarmente allarmante perché alcune delle navi che attraccano lì, come la Fu Yuan Yu 7871 e la Fu Yuan Yu 7872, sono state sanzionate a livello internazionale per pesca illegale, lavoro forzato e violenza a bordo.

Per le comunità di pescatori artigianali cilene, queste navi straniere sovvenzionate creano una concorrenza sleale, poiché la flotta cinese opera praticamente senza tracciabilità e ignora gli standard di lavoro, mentre i pescatori locali rispettano le rigorose normative nazionali.

L’apertura di questo porto coincide con un delicato dibattito sui crescenti legami strategici e tecnologici del Cile con Pechino, incluso il controverso progetto del cavo sottomarino Chile-China Express, che ha sollevato preoccupazioni a causa della potenziale divulgazione di dati regionali da parte della legge cinese sull’intelligence nazionale.

La Cina considera la sicurezza alimentare una politica statale fondamentale e utilizza ampi ecosistemi negoziali, tra cui la connettività digitale e la cooperazione portuale, per proteggere le risorse ittiche e consolidare l’influenza regionale.

A complicare ulteriormente la situazione è la proliferazione di navi che usano bandiere di comodo (come Vanuatu o Camerun) per nascondere la loro proprietà e le loro attività cinesi, minando deliberatamente la capacità di controllo degli stati costieri.

I dati dimostrano che la flotta cinese non si sta ritirando; si sta semplicemente riorganizzando. Con l’intenso sforzo di pesca e lo spostamento verso aree ecologicamente importanti vicino alle acque di Magellano, la regione si trova ad affrontare la sfida continua di contenere una delle flotte pescherecce più grandi, più opache e più controverse del mondo.

Maddalena Ingroia

