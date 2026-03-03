CILE. Disputa con gli USA per i cavi sottomarini cinesi 

Con il passaggio di consegne presidenziale del Cile previsto per l’11 marzo, il presidente uscente Gabriel Boric sta concludendo il suo mandato nel mezzo di una disputa diplomatica con gli Stati Uniti su un progetto di cavo sottomarino in fibra ottica, sostenuto da China Mobile, che collegherebbe la costa cilena nella regione di Valparaíso a Hong Kong – una questione che ora è sulla scrivania del presidente eletto José Antonio Kast.

La situazione di stallo si è intensificata il 20 febbraio, quando il Dipartimento di Stato americano ha imposto restrizioni sui visti a tre alti funzionari cileni legati alla gestione normativa del progetto: il Ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni Juan Carlos Muñoz; il Sottosegretario alle Telecomunicazioni Claudio Araya; e il capo dello staff di Subtel Guillermo Petersen. Washington ha affermato che i funzionari avevano “consapevolmente” preso parte ad azioni che “hanno compromesso infrastrutture critiche per le telecomunicazioni” e “minato la sicurezza regionale” nell’emisfero, riporta MercoPress.

Il Ministero degli Esteri cileno ha risposto con una nota di protesta diplomatica. Il Ministro degli Esteri Alberto van Klaveren ha definito l’accusa “assolutamente falsa” e ha descritto la misura come “unilaterale”, sostenendo che violava la sovranità del Cile.

Con l’evolversi della vicenda, l’attenzione si è spostata sulla documentazione amministrativa. I media cileni hanno riferito che il Ministero aveva firmato un decreto di concessione il 27 gennaio, che consentiva a China Mobile di installare, gestire e sfruttare il cavo, e che l’atto era stato annullato 48 ore dopo, citando errori tecnici. L’amministrazione Boric ha sostenuto che il progetto era ancora “in fase di valutazione” e ha sostenuto che non vi era stata alcuna approvazione formale, poiché il decreto non era stato ancora autorizzato dall’ufficio del Controllore Generale.

L’ambasciatore statunitense Brandon Judd ha pubblicamente difeso le restrizioni sui visti e ha affermato di aver avvertito in anticipo le autorità cilene, riferendosi alle intrusioni nei sistemi di telecomunicazione cileni da parte di “attori stranieri malintenzionati”, senza fornire dettagli. L’ambasciata cinese a Santiago, nel frattempo, ha accusato Washington di ignorare la sovranità del Cile e di agire in modo “egemonico”.

Il team di transizione di Kast ha lamentato la mancanza di informazioni durante il passaggio di consegne. Il nuovo Ministro degli Interni, Claudio Alvarado, ha affermato che l’episodio ha lasciato il Cile “sotto tiro incrociato” tra due partner chiave. Boric ha dichiarato di aver ordinato ai funzionari di raccogliere le informazioni necessarie per una decisione “fondata” che vada oltre i tempi del suo mandato.

Boric e Kast dovrebbero incontrarsi privatamente il 3 marzo per discutere della controversia, pochi giorni prima del viaggio programmato del presidente eletto negli Stati Uniti per un incontro politico a Miami, secondo quanto reso pubblico.

Maddalena Ingrao

