CILE. Boric e Lula velocizzano il Corridoio Biooceanico

I presidenti Gabriel Boric Font e Luiz Inácio Lula da Silva hanno concordato lunedì sull’importanza di accelerare la costruzione del Corridoio Bioceanico. Hanno fatto queste osservazioni durante la loro partecipazione al Chile-Brazil Business Forum di Santiago. Più tardi, nel corso della giornata, hanno anche firmato 19 intese bilaterali.

Il corridoio stradale bioceanico collegherà gli oceani Atlantico e Pacifico. Dopo l’incontro di lunedì, entrambi i leader si sono impegnati a renderlo operativo entro la prima metà del 2025. Il progetto è stato inizialmente concepito nel 2015 come un percorso terrestre di autostrade nuove ed esistenti che collegano il centro-ovest del Brasile, il Chaco paraguaiano e le province argentine di Salta e Jujuy con il Cile settentrionale e i porti di Antofagasta, Mejillones e Iquique. L’area geografica lungo questo corridoio ha una popolazione di oltre 30 milioni e abbondanti risorse minerarie e agricole, riporta MercoPress.

“Lo sviluppo di infrastrutture comuni è la base per un continente più prospero, unito e interconnesso”, ha affermato Lula. “Il Cile può essere la porta d’accesso per i prodotti brasiliani al Pacifico e il Brasile può svolgere lo stesso ruolo per l’accesso delle esportazioni cilene al continente africano”, ha aggiunto. Questa rotta farà risparmiare “1.000 dollari per ogni container esportato in Asia”, ha anche spiegato.

Boric ha risposto che questa riduzione dei costi “significherebbe maggiore ricchezza”. Ha anche osservato che “maggiore ricchezza nei governi progressisti significa anche maggiore ridistribuzione del reddito”.

“L’unico modo per diventare più forti di fronte alle turbolenze internazionali è lavorare in modo più coordinato e questo, anche se noi latinoamericani siamo molto bravi con gli aggettivi e la retorica, deve essere tradotto in progetti tangibili. Ecco perché il Corridoio Bioceanico è tremendamente importante”, ha anche sottolineato.

Più tardi lunedì, Lula e Boric si sono incontrati al Palazzo La Moneda per firmare 19 accordi in settori che spaziano dal turismo, scienza e tecnologia, difesa, agricoltura e diritti umani alle relazioni commerciali e di investimento, riporta Agencia Brasil.

I due paesi hanno più di 90 accordi bilaterali in vigore e un commercio equilibrato, ma ancora poco diversificato. Gli accordi firmati lunedì erano mirati a questa diversificazione, è stato spiegato.

Nel suo discorso, Lula ha evidenziato le partnership concordate per una reale integrazione tra i paesi, in particolare nei settori del cambiamento climatico e del turismo: “L’integrazione sudamericana è una realtà che fa la differenza nella vita delle persone, come dimostrano l’accordo di esenzione dalle tariffe di roaming che abbiamo firmato l’anno scorso e l’accordo di riconoscimento reciproco per le carte di autorizzazione che abbiamo firmato oggi”, ha affermato Lula.

“Inoltre, le sfide poste dai disastri naturali e dalla criminalità organizzata attraversano i paesi. Gli incendi del 2023 in Cile e gli incendi di quest’anno nel Brasile meridionale sfidano il negazionismo climatico e rafforzano la necessità di cooperazione. La proposta cilena di istituire un meccanismo regionale di risposta ai disastri ha il nostro sostegno e il nostro appoggio”, ha anche sottolineato il presidente brasiliano.

Boric ha anche sottolineato l’importanza di accordi che dovrebbero aumentare il flusso commerciale e turistico tra i due paesi e azioni congiunte per combattere la criminalità organizzata e il traffico di droga. È stato firmato anche un trattato sull’estradizione.

Il Brasile è il terzo partner commerciale del Cile, con uno scambio commerciale pari a 12,3 miliardi di dollari all’anno. Il Cile vende rame, pesce e minerali. La sesta destinazione più grande delle esportazioni brasiliane; il Cile acquista principalmente petrolio, carne di manzo e automobili.

Si prevede che la conclusione dei negoziati sulle regole di origine dell’accordo di libero scambio consentirebbe l’aumento delle esportazioni di veicoli, che sono rilevanti per la parte brasiliana.

Il Brasile è il più grande investitore latinoamericano in Cile, con oltre 4,5 miliardi di dollari USA, in settori come energia, servizi finanziari, cibo, estrazione mineraria, edilizia e prodotti farmaceutici. È anche la principale destinazione degli investimenti cileni all’estero, con quasi il 30% dello stock totale. Le aziende cilene sono attive in Brasile in settori come la cellulosa.

I viaggiatori cileni sono il terzo gruppo di turisti che visitano il Brasile ogni anno, mentre i brasiliani hanno rappresentato il secondo gruppo di turisti più grande del Cile nel 2023. Tra gli accordi firmati lunedì c’era un piano d’azione per l’attuazione dell’accordo turistico tra i due paesi per facilitare e stimolare ulteriori viaggi.

Lula ha anche elogiato la cooperazione del Cile con i gruppi di lavoro del G20, mentre Boric ha annunciato che il suo paese si sarebbe unito alla Global Alliance against Hunger and Poverty. Entrambi i leader hanno posizioni coincidenti su diverse questioni dell’agenda globale, come la difesa della democrazia, l’integrazione regionale, l’ambiente, diritti umani, inclusione sociale, diritti del lavoro e situazione della Palestina.

Il presidente brasiliano ha anche invitato Boric a partecipare all’incontro dei leader contro l’estremismo, che si terrà a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU), a settembre, a New York, un’iniziativa intrapresa da Lula e dal primo ministro spagnolo Pedro Sánchez.

Lula è al suo primo viaggio ufficiale in Cile da quando è tornato in carica nel gennaio 2023.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/