CIAD. Via la Francia. Il patto di sicurezza è obsoleto

Il presidente del Ciad Mahamat Deby ha affermato che la decisione di porre fine al patto militare del paese con la Francia è stata presa perché era diventato obsoleto, nelle sue prime dichiarazioni pubbliche dopo l’annuncio a sorpresa della scorsa settimana.

In un discorso pronunciato domenica sera, Deby ha affermato che il patto non è più in linea con le esigenze di sicurezza o geopolitiche del Ciad. Il Ciad ha lottato contro un’insurrezione jihadista per oltre un decennio e il sostegno delle truppe francesi e statunitensi non è riuscito a portare stabilità, riporta Reuters.

“Questa rottura fa parte della nostra volontà di costruire un esercito ciadiano più autonomo, più impegnato e più responsabile nella difesa della patria”, ha affermato Deby.

Fino a poco tempo fa, l’Occidente aveva considerato il Ciad un importante alleato nella lotta contro i jihadisti nel Sahel. Gruppi legati a Boko Haram e allo Stato islamico sono attivi nella regione del Lago Ciad del paese, al confine sud-occidentale. A ottobre, circa 40 soldati sono stati uccisi in un attacco sfacciato a una base militare, dopo di che Deby ha minacciato di ritirare il paese dell’Africa centrale dalla forza di sicurezza multinazionale composta da paesi che confinano con il lago Ciad. La decisione di Deby di porre fine al patto con la Francia potrebbe costringere tutte le truppe francesi ad andarsene dopo essere state di stanza lì per oltre sessant’anni, dall’indipendenza. Il Ciad ha ordinato di lasciare il piccolo contingente di forze statunitensi di stanza lì quest’anno.

Deby ha affermato che l’accordo non è riuscito a fornire un valore militare sostanziale al paese in mezzo a varie sfide, tra cui gli attacchi terroristici. Ha affermato che il Ciad è rimasto aperto a collaborare con tutti i partner, inclusa la Francia: ”Questo accordo è stato firmato in un’epoca diversa, con attori distinti da entrambe le parti e in un contesto completamente diverso. Nel tempo, questo accordo è diventato obsoleto (…) Questa decisione non è stata presa alla leggera. È il risultato di una riflessione approfondita e di un’attenta valutazione. Mantiene un impegno preso con il popolo ciadiano”, ha affermato.

La Francia è stata costretta a ritirare i suoi soldati da Mali, Burkina Faso e Niger, in seguito ai colpi di stato militari in quei paesi dell’Africa occidentale e al crescente sentimento anti-francese.

Gli Stati Uniti stanno incontrando un destino simile nella regione. L’estate scorsa, il Niger ha ordinato la chiusura della sua nuova base di intelligence che sosteneva le operazioni militari nel Sahel dopo che i colloqui con Washington si erano inaspriti.

Il ritiro francese, unito al ritiro degli Stati Uniti dall’Africa, segna nel contempo la crescente influenza della Russia e di altri paesi, tra cui Turchia ed Emirati Arabi Uniti, sul continente. I mercenari russi stanno aiutando a sostenere i governi militari di Niger, Mali e Burkina Faso e stanno combattendo al loro fianco contro i militanti islamici.

Luigi Medici

