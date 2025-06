CIAD. Nessun visto agli americani

Il presidente ciadiano Mahamat Idriss Deby ha annunciato domenica scorsa la sospensione del rilascio dei visti ai cittadini statunitensi in rappresaglia per l’ordine esecutivo del presidente Donald Trump che vieta l’ingresso nel Paese ai cittadini di 12 paesi, incluso il Ciad, citando questioni come il terrorismo, la mancanza di cooperazione in materia di sicurezza, gli elevati superamenti della scadenza dei visti e il rifiuto di accettare cittadini espulsi.

Deby ha dichiarato su Facebook che la sospensione dei visti per gli americani si basava sulla reciprocità. “Il Ciad non ha aerei da offrire né miliardi di dollari da donare, ma il Ciad ha la sua dignità e il suo orgoglio”, ha sostenuto. Inoltre, il ministro degli Esteri Abdoulaye Sabre Fadoul si è detto sorpreso dalla giustificazione legata al terrorismo, sostenendo che ignora gli sforzi antiterrorismo del Ciad, riporta MercoPress.

Mercoledì della scorsa settimana, Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone un divieto totale d’ingresso ai cittadini di 12 paesi, tra cui Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Libia, Somalia e Sudan.

Nel frattempo, Afghanistan, Myanmar, Haiti, Iran e Yemen. I viaggiatori provenienti da Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela saranno soggetti a restrizioni parziali.

Sono previste eccezioni per i residenti permanenti legali negli Stati Uniti, i cittadini con doppia cittadinanza, i diplomatici, gli atleti e i loro familiari che partecipano a importanti eventi sportivi, e coloro che hanno un visto di immigrazione per motivi familiari o adottivi.

Anche il Sudan avrebbe sospeso tutti i visti per cittadini e diplomatici statunitensi per rappresaglia, citando la reciprocità, sebbene nessuna dichiarazione ufficiale del governo lo confermi.

La nuova politica di viaggio ha suscitato reazioni contrastanti in Africa, i cui paesi rappresentano sette dei 12 interessati dal divieto assoluto di visto imposto da Trump, con alcune eccezioni, riporta AP.

Nella Repubblica del Congo, il portavoce del governo Thierry Moungalla ha dichiarato di ritenere che il paese sia tra quelli colpiti a causa di un “malinteso” su un attacco armato negli Stati Uniti, in cui gli autori sono stati “sbagliati” per essere originari della Repubblica del Congo.

“Ovviamente, il Congo non è un paese terrorista, non ospita terroristi e non è noto per avere una vocazione terroristica. Quindi pensiamo che si tratti di un malinteso e credo che nelle prossime ore i servizi diplomatici competenti del governo contatteranno le autorità americane qui”, ha dichiarato nella capitale Brazzaville.

In Sierra Leone, tra i paesi con restrizioni di viaggio più severe, il Ministro dell’Informazione Chernor Bah ha affermato che il paese si impegna ad affrontare le preoccupazioni che hanno portato al divieto.

“Collaboreremo con le autorità statunitensi per garantire progressi”, ha aggiunto.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/