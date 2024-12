CIAD. La Faccia ha iniziato il suo ritiro 

La Francia ha avviato il ritiro delle sue forze armate dal Ciad con la partenza di due aerei da guerra che erano di stanza nella capitale N’Djamena, ha affermato l’esercito francese, due settimane dopo che il Ciad aveva dichiarato di voler porre fine al patto di cooperazione alla difesa con Parigi.

In una mossa a sorpresa, il governo del Ciad, alleato dell’Occidente nella lotta contro i militanti islamici nella regione, ha posto fine al patto di cooperazione alla difesa con la Francia il 28 novembre, riporta Reuters.

I termini e le condizioni del ritiro e se le truppe francesi rimarranno o meno nel paese dell’Africa centrale devono ancora essere concordati, ma martedì i primi aerei da guerra Mirage sono tornati alla loro base nella Francia orientale.

“Segna l’inizio del ritorno dell’equipaggiamento francese di stanza a N’Djamena”, ha affermato il portavoce dell’esercito, il colonnello Guillaume Vernet, dopo che due aerei da combattimento Mirage hanno lasciato il Ciad.

La Francia ha già ritirato i suoi soldati da Mali, Burkina Faso e Niger a seguito dei colpi di stato militari in quei paesi dell’Africa occidentale e della diffusione di un sentimento anti-francese.

La partenza dal Ciad porrà fine a decenni di presenza militare francese nella regione del Sahel e porrà fine alle operazioni militari francesi dirette contro i militanti islamici nell’area.

La Francia ha ancora circa 1.000 soldati in Ciad. Vernet ha affermato che un calendario per ridurre le sue operazioni richiederebbe ancora diverse settimane per essere finalizzato dai due paesi.

Non ci sono state indicazioni che Parigi abbia ricevuto un preavviso della decisione del Ciad di porre fine alla sua cooperazione in difesa, sebbene un inviato francese al presidente Emmanuel Macron abbia consegnato un rapporto il mese scorso contenente proposte su come la Francia potrebbe ridurre la sua presenza militare in Ciad, Gabon e Costa d’Avorio.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/