CIAD. HRW denuncia i rischi di allargamento del conflitto sudanese

Il conflitto che devasta il Sudan da oltre due anni rappresenta una minaccia crescente per la stabilità del suo vicino, il Ciad. Dall’inizio della guerra, le province orientali del paese, al confine con il Darfur, hanno accolto oltre un milione di persone in fuga dalla violenza, una cifra che continua a crescere.

Come enunciato in un recente report di HRW, a causa della mancanza di finanziamenti sufficienti, le capacità umanitarie del Ciad sono ora messe a dura prova e potrebbero esserlo ulteriormente con la cessazione degli aiuti statunitensi, mentre il deterioramento delle condizioni di vita causato da questo afflusso di popolazione sta alimentando la criminalità e le tensioni identitarie.

Nel frattempo, a N’Djamena, la capitale del Ciad, le tensioni stanno aumentando attorno al presidente Mahamat Déby Itno. È accusato dal suo clan di aver permesso agli Emirati Arabi Uniti di utilizzare il territorio ciadiano per fornire armi alle Forze di Supporto Rapido, una delle due parti in conflitto in Sudan. Questo sostegno alle RSF, ampiamente documentato ma negato da Abu Dhabi e N’Djamena, ha anche spinto l’esercito sudanese, che combatte le RSF sul campo e rivendica la legittima autorità sul Paese, a minacciare di rappresaglia le autorità ciadiane.

Human Rights Watch suggerisce che per evitare che il Ciad si impantani nella crisi sudanese, N’Djamena dovrebbe dare priorità agli aiuti di emergenza e allo sviluppo economico nella parte orientale del Paese, anche cercando sostegno finanziario dagli Emirati Arabi Uniti, ed esplorare alternative credibili per ripristinare la neutralità proclamata dal governo ciadiano all’inizio della guerra.

Redazione

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/