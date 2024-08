CHIPWAR. Washington userà norme della Guerra Fredda per bloccare l’IA cinese

Gli Stati Uniti hanno in programma di estendere l’applicazione di una norma della Guerra Fredda per impedire alla Cina di ottenere strumenti di produzione di chip limitati e chip di fascia alta da luoghi tra cui Israele, Singapore, Malesia e Taiwan.

L’amministrazione Biden è pronta ad ampliare la copertura della sua norma sui prodotti esteri diretti, Fdpr, introdotta per la prima volta nel 1959 per controllare il commercio di tecnologie statunitensi, riportano Reuters e AT.

Tuttavia, gli alleati degli Stati Uniti, tra cui Giappone, Paesi Bassi e Corea del Sud, tutti produttori e fornitori chiave di strumenti di produzione di chip, non saranno interessati dal cambiamento.

L’amministrazione Biden potrebbe anche utilizzare l’Fdpr per impedire alla Cina di ottenere chip di memoria ad alta larghezza di banda, Hbm, realizzati da SK Hynix e Samsung Electronics e apparecchiature in grado di realizzare tali chip, riporta Bloomberg, secondo cui il nuovo Fdpr, se promulgato, bloccherebbe la spedizione dell’Hbm2 e di chip più avanzati, tra cui l’Hbm3 e l’Hbm3E, tutti utilizzabili come acceleratori di intelligenza artificiale.

Pechino ha reagito affermando che simili iniziative non fermeranno lo sviluppo della Cina.

I commentatori cinesi hanno opinioni contrastanti sull’intensificarsi della guerra dei chip tra Cina e Stati Uniti: ”Il rafforzamento delle restrizioni statunitensi contro la Cina ha dimostrato che gli Stati Uniti sono preoccupati di restare indietro rispetto alla Cina nello sviluppo tecnologico”, afferma la School of Politics and International Studies della Central China Normal University.

Molte aziende cinesi starebbero rapidamente sviluppando i propri modelli di intelligenza artificiale e le relative catene di fornitura e hanno già superato gli Stati Uniti in alcune aree.

I produttori di chip di memoria cinesi, tra cui Yangtze Memory Technologies Co, Ymtc e Cxmt, hanno solo una quota di mercato combinata del 5% a livello nazionale, poiché il settore è dominato da Samsung e SK Hynix. Nei primi cinque mesi di quest’anno, le importazioni cinesi di circuiti integrati sono cresciute del 13,2% anno su anno a 148,4 miliardi di dollari, mentre le importazioni di apparecchiature per la produzione di chip sono aumentate del 64,4% a 18,2 miliardi di dollari, secondo i dati della dogana cinese.

Nel periodo, le esportazioni giapponesi di apparecchiature per la produzione di chip verso la Cina sono aumentate del 21,5% a 10,55 miliardi di dollari, rappresentando il 58% della quantità totale di utensili importati dalla Cina. Le esportazioni di chip dalla Corea del Sud verso la Cina sono aumentate del 46,5% a 44,8 miliardi di dollari, rappresentando il 30% delle importazioni totali di chip della Cina.

Luigi Medici

