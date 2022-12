CHIPWAR. TSMC investe negli USA

La Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ha dichiarato che più che triplicherà i suoi investimenti negli Stati Uniti, portandoli a 40 miliardi di dollari e portando nel Paese la tecnologia di produzione di chip più avanzata al mondo entro il 2026: si tratta di una vittoria per la spinta di Washington verso l’onshore di parti vitali della catena di fornitura dei semiconduttori.

Tsmc, il più grande produttore di chip a contratto del mondo, ha annunciato il 6 dicembre che aumenterà i suoi investimenti in Arizona, dove sta attualmente costruendo un impianto di chip da 12 miliardi di dollari, a 40 miliardi di dollari per costruirvi un secondo impianto ancora più avanzato.

L’annuncio è stato preceduto da una cerimonia di installazione di attrezzature presso il primo impianto, prevista in giornata, alla quale avrebbero dovuto partecipare il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e numerosi dirigenti dell’industria tecnologica.

L’impianto aggiuntivo entrerà in funzione entro il 2026 e sarà il primo negli Stati Uniti a produrre chip a 3 nanometri, i più avanzati attualmente disponibili, ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca. In linea con l’espansione, Tsmc aumenterà la sua forza lavoro in Arizona a 4.500 unità, rispetto a un piano iniziale di 1.600, ha dichiarato l’azienda.

La dimensione dei nanometri si riferisce alla distanza tra i transistor di un chip: più piccolo è il numero, in generale, più potente è il chip. Essendo il “cervello” dei dispositivi elettronici, questi chip sono fondamentali per qualsiasi cosa, dagli smartphone ai veicoli autonomi, dai supercomputer alle tecnologie AI.

Il primo impianto di Tsmc, che dovrebbe iniziare la produzione nel 2024, produrrà chip a 4 nm del tipo attualmente utilizzato per i processori dell’iPhone 14 Pro. Una volta che questo impianto e quello a 3-nm saranno operativi a pieno regime, la produzione totale di Tsmc in Arizona sarà di 60.000 wafer al mese, il triplo rispetto al piano originale di 20.000.

Apple e i produttori di chip AMD e Nvidia saranno tra i primi clienti che acquisteranno chip dallo stabilimento di Tsmc in Arizona, secondo quanto annunciato dall’azienda e dalla Casa Bianca.

La decisione di Biden di partecipare alla cerimonia di installazione delle apparecchiature sottolinea l’importanza di Tsmc per le ambizioni di Washington in materia di chip.

Le aziende rappresentate alla cerimonia hanno un valore di almeno 4.000 miliardi di dollari, il che rende l’evento il più importante raduno dell’industria dei semiconduttori nell’era post-pandemia.

Nell’industria dei chip, un evento di trasferimento degli strumenti segnala l’inizio dell’installazione di attrezzature essenziali e rappresenta una pietra miliare significativa per l’operatività di un impianto di produzione di chip.

L’annuncio di Tsmc giunge nel momento in cui Washington sta spingendo molto per la produzione di semiconduttori in loco. Oltre alla loro importanza economica, i chip sono considerati fondamentali per la sicurezza nazionale – un sentimento che si riflette nell’ultima serie di controlli sulle esportazioni che Washington ha imposto alla Cina nel tentativo di frenare l’avanzata dei semiconduttori.

La loro importanza è stata ulteriormente sottolineata dalla carenza di chip a livello mondiale, causata dalla pandemia e dalle interruzioni della catena di approvvigionamento, che ha colpito una serie di industrie.

Le crescenti tensioni politiche tra Cina e Taiwan, dove ha sede TSMC e che Pechino considera parte del suo territorio, hanno ulteriormente accelerato la spinta di Washington a diversificare la produzione di chip.

Attualmente, la maggior parte dei chip all’avanguardia del mondo è costruita in Asia da Tsmc e dalla sudcoreana Samsung Electronics.

Gli Stati Uniti sperano di cambiare questa situazione offrendo incentivi alle aziende per costruire capacità di chip sul territorio americano. A luglio, i legislatori hanno approvato il pacchetto Chips and Science Act da 52,7 miliardi di dollari per stimolare l’industria nazionale dei semiconduttori, anche se l’assegnazione dei fondi non sarà decisa prima dell’anno prossimo, ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca.

Oltre ai piani di investimento ampliati di Tsmc, Samsung sta costruendo un impianto da 17 miliardi di dollari in Texas, mentre il principale produttore di chip statunitense Intel sta spendendo almeno 40 miliardi di dollari per costruire impianti di chip in Arizona e Ohio.

Attualmente, solo Tsmc, Samsung e Intel stanno costruendo o tentando di costruire chip avanzati a 3-nm, e tutti mirano a mettere in produzione chip a 2-nm ancora più avanzati entro il 2025.

Luigi Medici