CHIPWAR. Scendono in campo i Paesi Bassi: no chip per Pechino

L’8 marzo scorso, i Paesi Bassi hanno dichiarato di prevedere nuove restrizioni sulle esportazioni di tecnologia dei semiconduttori per proteggere la sicurezza nazionale, unendosi allo sforzo degli Stati Uniti per frenare le esportazioni di chip verso la Cina.

L’annuncio ha segnato la prima mossa concreta degli olandesi, che sovrintendono alla tecnologia essenziale per la produzione di chip, verso l’adozione di regole sollecitate da Washington per ostacolare l’industria cinese della produzione di chip e rallentarne l’avanzata militare.

Gli Stati Uniti in ottobre hanno imposto ampie restrizioni all’esportazione sulle spedizioni di strumenti americani per la produzione di chip in Cina, ma affinché le restrizioni siano efficaci è necessario che altri fornitori chiave nei Paesi Bassi e in Giappone, che producono tecnologie chiave per la produzione di chip, siano d’accordo. I paesi alleati sono in trattative sulla questione da mesi.

Il ministro del Commercio olandese Liesje Schreinemacher ha annunciato la decisione in una lettera al parlamento, affermando che le restrizioni saranno introdotte prima dell’estate.

La sua lettera non nominava la Cina, un importante partner commerciale olandese, né ASML Holding NV , la più grande azienda tecnologica europea e uno dei principali fornitori di produttori di semiconduttori, ma entrambi saranno interessati. Ha specificato che una tecnologia che sarà influenzata sono i sistemi di litografia “DUV”, le seconde macchine più avanzate che ASML vende ai produttori di chip per computer.

«Poiché i Paesi Bassi ritengono necessario, per motivi di sicurezza nazionale, controllare questa tecnologia con la massima rapidità, il governo introdurrà una lista di controllo nazionale», si legge nella lettera.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha dichiarato giovedì che la Cina si è opposta risolutamente alla decisione dei Paesi Bassi e ha affermato che Pechino ha presentato rimostranze alla parte olandese, riporta Reuters.

«Speriamo che la parte olandese aderisca a una posizione obiettiva ed equa… agisca per salvaguardare i propri interessi e non segua l’abuso delle misure di controllo delle esportazioni da parte di alcuni paesi», ha detto Mao, senza nominare i paesi.

La Cina ha spesso definito gli Stati Uniti una “egemonia tecnologica” in risposta ai controlli sulle esportazioni imposti da Washington.

ASML ha dichiarato in una risposta che prevede di dover richiedere licenze per esportare il segmento più avanzato tra le sue macchine DUV, ma ciò non influirà sulle sue prospettive finanziarie per il 2023. ASML domina il mercato dei sistemi di litografia, macchine multimilionarie che utilizzano potenti laser per creare i minuscoli circuiti dei chip dei computer.

La società prevede che le vendite in Cina rimarranno pressoché stabili a 2,2 miliardi di euro nel 2023, il che implica una relativa contrazione poiché la società prevede che le vendite complessive cresceranno del 25%. I principali clienti ASML come Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW e Intel Corp INTC.O sono impegnati in espansioni di capacità.

ASML non ha mai venduto le sue macchine “EUV” più avanzate a clienti in Cina e la maggior parte delle sue vendite “DUV” in Cina va a produttori di chip relativamente meno avanzati. I suoi maggiori clienti sudcoreani, Samsung e SK Hynix 000660.KS, hanno entrambi una significativa capacità produttiva in Cina.

L’annuncio olandese lascia senza risposta importanti domande, tra cui se ASML sarà in grado di servire gli oltre 8 miliardi di euro di macchine DUV che ha venduto ai clienti in Cina dal 2014.

Schreinemacher ha affermato che il governo olandese ha deciso misure «nel modo più attento e preciso possibile… per evitare inutili interruzioni delle catene del valore».«Spetta alle aziende importanti sapere cosa stanno affrontando e avere il tempo di adeguarsi alle nuove regole», ha scritto.

Il Giappone dovrebbe pubblicare un aggiornamento sulle sue politiche di esportazione di apparecchiature per chip già questa settimana, hanno detto fonti.

«Per motivi di sicurezza nazionale rivediamo costantemente le regole sulle esportazioni, ma ciò non significa che abbiamo deciso nulla a questo punto», ha detto in parlamento il ministro giapponese dell’Economia, del commercio e dell’industria Yasutoshi Nishimura quando gli è stato chiesto di possibili restrizioni.

Un funzionario del Ministero coinvolto nei controlli sulle esportazioni ha detto che non c’era intenzione di annunciare alcun cambiamento.

