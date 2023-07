CHIPWAR. Pechino minaccia: prossimo passo il blocco delle Terre Rare

Se le nazioni occidentali continueranno a limitare l’accesso ai prodotti high-tech, i limiti all’esportazione della Cina sui metalli utilizzati per produrre chip per computer saranno ampliati. L’ex vice ministro del commercio Wei Jianguo ha dichiarato al China Daily che i paesi dovrebbero prepararsi a ulteriori divieti se continuano a imporre barriere commerciali alla Cina.

Il consigliere per il commercio, che è stato viceministro del commercio nel 2003-2008 ed è ora vicepresidente del think tank statale China Center for International Economic Exchanges, ha descritto i limiti al gallio e al germanio annunciati lunedì come un “ben ponderato pugno pesante” e “solo un inizio”, riporta AF.

«Questo è solo l’inizio delle contromisure della Cina e la cassetta degli attrezzi della Cina ha molti altri tipi di misure disponibili», ha affermato Wei. «Se le restrizioni sull’alta tecnologia alla Cina diventeranno più severe in futuro, anche le contromisure della Cina aumenteranno», ha poi detto Wei.

I commenti di Wei fanno eco ai sentimenti del presidente Xi Jinping e del premier Li Qiang, che hanno esortato i paesi a rifiutare il disaccoppiamento o la “riduzione del rischio” e hanno affermato che il taglio delle catene di approvvigionamento frammenterà i rapporti economici globali.

Il giorno dopo che la Cina ha lanciato le restrizioni, il presidente cinese Xi Jinping ha ripetuto un appello per il «funzionamento stabile e regolare delle catene industriali e di approvvigionamento regionali» in un discorso virtuale ai leader presenti al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai.

L’annuncio da parte della Cina di controlli dal 1° agosto sulle esportazioni di 14 prodotti al gallio e germanio, utilizzati anche nei veicoli elettrici (VE) e nei cavi in fibra ottica, ha spinto le aziende a lottare per assicurarsi le forniture e aumentare i prezzi.

Le azioni di alcune società metallurgiche cinesi sono salite per una seconda sessione, con gli investitori che hanno scommesso sul fatto che i prezzi più alti di gallio e germanio, obiettivo delle restrizioni all’esportazione di Pechino, potrebbero aumentare i ricavi.

Il germanio è utilizzato in chip per computer ad alta velocità, plastica e in applicazioni militari come dispositivi per la visione notturna e sensori di immagini satellitari. Il gallio è utilizzato nella costruzione di radar e dispositivi di comunicazione radio, satelliti e Led.

Annunciato alla vigilia del Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti e poco prima della prevista visita di Yellen a Pechino il 6 luglio, il blocco è chiaramente un messaggio all’amministrazione Biden, che ha preso di mira il settore dei chip cinese e ha spinto alleati come Giappone e Paesi Bassi seguire l’esempio.

Il prossimo potrebbe essere il divieto delle terre rare. La mossa della Cina ha anche sollevato preoccupazioni sul fatto che potrebbero seguire restrizioni sulle esportazioni di terre rare, come accaduto 12 anni fa in una disputa con il Giappone. La Cina è il più grande produttore mondiale di terre rare, un gruppo di metalli utilizzati nei veicoli elettrici e nelle attrezzature militari.

La mossa di lunedì è la seconda, e finora la più grande, contromisura della Cina nella lunga guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina, dopo che a maggio aveva vietato ad alcune industrie nazionali chiave di acquistare dal produttore di chip di memoria statunitense Micron.

Il tabloid statale Global Times, in un editoriale pubblicato martedì, ha affermato che si trattava di un “modo pratico” per dire agli Stati Uniti e ai suoi alleati che i loro sforzi per frenare la Cina dall’approvvigionamento di tecnologia più avanzata erano un “errore di calcolo”.

Washington sta valutando nuove restrizioni sulla spedizione di microchip ad alta tecnologia in Cina, dopo una serie di restrizioni degli ultimi anni.

Si prevede inoltre che Stati Uniti e Paesi Bassi limiteranno ulteriormente le vendite di apparecchiature per la produzione di chip alla Cina, parte degli sforzi per impedire che la loro tecnologia venga utilizzata dall’esercito cinese.

Le azioni di società metallurgiche cinesi come Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co e Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co sono aumentate per una seconda sessione mercoledì, con i media locali che hanno riferito che un aumento dei prezzi del germanio aumenterebbe la crescita dei ricavi per le aziende.

Il gallio al 99,99% di purezza in Cina è stato scambiato a 1.775 yuan al kg il 4 luglio, invariato giorno per giorno, ma in aumento rispettivamente del 6% su settimana e del 4% su base annua, secondo i dati del mercato di Shanghai Metal Exchange di Refinitiv Eikon. Era, tuttavia, inferiore del 46% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Il prezzo del lingotto di germanio cinese è stato di 9.150 yuan al kg il 4 luglio, anch’esso fisso nel giorno e nella settimana, secondo i dati di Refinitiv. È diminuito rispettivamente del 4% su base mensile e del 4,6% su base annua.

Antonio Albanese