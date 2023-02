CHIPWAR. Pechino è arretrata perché non ha investito in formazione

Secondo due scienziati cinesi, Pechino dovrebbe riformare i propri sistemi di finanziamento, formazione e valutazione per far progredire la ricerca scientifica sui semiconduttori. In un articolo un accademico dell’Accademia cinese delle scienze, Cas, e un ricercatore di chip affermano che il settore cinese dei chip è entrato in una “selva oscura” senza accesso ai software avanzati statunitensi per la produzione di chip e senza restrizioni sugli strumenti per la litografia a ultravioletti profondi, Duv, prodotti da Giappone e Paesi Bassi.

Gli autori notano che negli ultimi anni la Cina ha attribuito grande importanza alla ricerca scientifica fondamentale, ma deve ancora affrontare diverse sfide, riporta AT. Luo Junwei, ricercatore presso l’Istituto dei Semiconduttori del Cas, e Li Shushen, vicepresidente del Cas, hanno scritto in un articolo pubblicato il 17 febbraio che ribadisce la necessarietà di una profonda riforma per migliorare la ricerca cinese sui chip.

«Nel corso degli anni, tutti i risultati della ricerca fondamentale nel settore globale dei semiconduttori e della microelettronica sono stati inclusi nel process design kit dell’Eda», scrivono i due autori, riferendosi al segmento di mercato dell’automazione della progettazione elettronica. «Poiché in passato i produttori di chip cinesi potevano acquistare e utilizzare il Pdk, i nostri decisori, i funzionari governativi e gli operatori del settore tendevano a pensare che la Cina potesse sviluppare il proprio settore dei chip senza la ricerca fondamentale».

«Ma da quando gli Stati Uniti hanno spento il “faro”, siamo entrati in una foresta oscura», hanno scritto, riferendosi ai blocchi statunitensi alla vendita di apparecchiature avanzate per la produzione di chip alla Cina. I ricercatori sostengono che la Cina si trova ora ad affrontare una carenza di fisici, di fondi per la ricerca e di istituzioni, mentre l’attuale sistema di valutazione della ricerca scientifica è più un ostacolo che un aiuto.

Nel 1997, il Ministero dell’Istruzione ha cancellato il corso di fisica dei semiconduttori e dei dispositivi precedentemente insegnato nelle università e da allora la Cina ha dovuto affrontare una carenza di ricercatori nel campo dei semiconduttori. Gli autori affermano che gli investimenti cinesi in ricerca e sviluppo nel settore rappresentano meno del 5% degli investimenti statunitensi, mentre la Cina non dispone ancora di un’istituzione adeguata per organizzare gli sviluppi dell’industria.

«I produttori di chip cinesi sono ormai indietro di due generazioni rispetto alle loro controparti straniere, perché si sono concentrati troppo sul miglioramento della resa e non hanno dedicato tempo allo sviluppo dei transistor di nuova generazione», sostengono Luo e Li. «I ricercatori delle università e delle istituzioni non sono in grado di aiutare a risolvere i problemi dell’industria, poiché si limitano a leggere articoli accademici o a partecipare a conferenze», hanno poi scritto.

Gli autori sostengono che la Cina potrebbe evitare le future limitazioni causate dalle sanzioni statunitensi se iniziasse ora a incrementare la ricerca fondamentale sui transistor a effetto scudo. Alcuni scrittori e osservatori cinesi del settore IT si sono detti sorpresi di leggere il quadro desolante dell’articolo del Cas sul settore cinese dei chip, che secondo molti non era così arretrato.

A causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti a partire dal 2020, la Cina non ha potuto acquistare dai Paesi Bassi strumenti per la litografia Euv, in grado di produrre chip da 7 nm a 22 nm. Finora la Cina può ancora importare macchinari per la litografia Duv per la produzione di chip a 28 nm. Lo scorso agosto, l’Ufficio per l’Industria e la Sicurezza del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha vietato alla Cina di ottenere il software di automazione della progettazione elettronica statunitense, che può essere utilizzato per progettare i chip a 3 nm più all’avanguardia. In ottobre ha annunciato una nuova serie di divieti all’esportazione di chip per impedire alla Cina di ottenere dagli Stati Uniti chip e strumenti per la produzione di chip di fascia alta.

