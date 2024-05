CHIPWAR. Pechino apre un terzo fondo d’investimento per i suoi chip

La Cina ha istituito un terzo fondo di investimento sostenuto dallo Stato per rilanciare la produzione di semiconduttori del paese. Il fondo, istituito la scorsa settimana, ha un capitale registrato pari a 344 miliardi di yuan, secondo un deposito presso il registro delle imprese statali.

Il presidente Xi Jinping ha sottolineato la necessità che la Cina raggiunga l’autosufficienza nel settore dei semiconduttori. Tale necessità è aumentata dopo che negli ultimi due anni gli Stati Uniti hanno imposto una serie di misure di controllo delle esportazioni, citando i timori che Pechino potesse utilizzare chip avanzati per potenziare le proprie capacità militari, riporta AF.

La terza fase del Fondo di investimento cinese per l’industria dei circuiti integrati è stata ufficialmente istituita venerdì 24 maggio e registrata presso l’Amministrazione municipale di Pechino per la regolamentazione del mercato, secondo il National Enterprise Credit Information Publicity System, un’agenzia di informazioni creditizie gestita dal governo.

La terza fase sarà il più grande dei tre fondi lanciati dal China Integrated Circuit Industry Investment Fund, noto come “Big Fund”.

Secondo Tianyancha, una società cinese di database di informazioni aziendali, il ministero delle finanze cinese è il maggiore azionista con una quota del 17% e un capitale versato di 60 miliardi di yuan. China Development Bank Capital è il secondo maggiore azionista con una quota del 10,5%.

Circa 17 altre entità sono elencate come investitori, tra cui cinque grandi banche cinesi: Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China e Bank of Communications, ciascuna delle quali contribuisce con circa il 6% del capitale totale. Reuters aveva annunciato a settembre 2023 che la Cina avrebbe lanciato la terza fase del Big Fund.

La prima fase del fondo è stata costituita nel 2014 con un capitale sociale di 138,7 miliardi di yuan, mentre la seconda fase è seguita nel 2019 con 204 miliardi di yuan.

Il Big Fund ha fornito finanziamenti alle due più grandi fonderie di chip della Cina, Semiconductor Manufacturing International Corporation e Hua Hong Semiconductor, nonché a Yangtze Memory Technologies, un produttore di memorie flash e a una serie di aziende e fondi più piccoli.

Uno dei settori principali su cui si concentrerà la terza fase del fondo è quello delle attrezzature per la produzione di chip. Inoltre, il Big Fund sta valutando la possibilità di assumere almeno due istituti per investire il capitale della terza fase.

Maddalena Ingrao

