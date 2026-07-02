CHIPWAR. Nvidia va in Cina, ma Pechino la snobba

Un mese fa, l’amministratore delegato di Nvidia Jen-Hsun Huang, è salito a bordo dell’Air Force One in Alaska, all’ultimo minuto unendosi alla delegazione del presidente Trump a Pechino. Jensen Huang era lì per vendere i chip H200 di Nvidia, appena approvati per l’esportazione da Washington. Ma Pechino ha detto di no. La quota di mercato di Nvidia in Cina è crollata dal 95% a praticamente zero lo scorso anno.

Il vertice è stato presentato come una negoziazione su cosa la Cina avrebbe acquistato dagli Stati Uniti: aerei, soia, chip. L’episodio di Huang rivela la vera priorità di Pechino: l’indipendenza tecnologica, poi la supremazia energetica e politica, riporta AT.

Mentre la Cina raggiunge la parità e addirittura supera l’Occidente in più tecnologie, la direzione del trasferimento tecnologico si sta invertendo. I primi segnali sono già visibili. Oltre un terzo delle nuove molecole concesse in licenza alle aziende farmaceutiche occidentali lo scorso anno proveniva dalla Cina. T1 Energy, che si definisce il principale produttore di pannelli solari negli Stati Uniti, è nata dall’acquisizione dello stabilimento della cinese Trina Solar. Ford sta acquisendo licenze e apprendendo la tecnologia cinese per le batterie da CATL per costruire il suo impianto in Michigan. E Porsche ha appena inaugurato a Shanghai il suo primo centro di ricerca e sviluppo integrato al di fuori della Germania.

Per decenni, l’ordine economico globale ha operato secondo il paradigma: l’Occidente inventa e la Cina produce. Ora la situazione si sta invertendo. Nel prossimo decennio, le aziende occidentali avranno sempre più bisogno di acquisire licenze e apprendere la tecnologia cinese per rimanere competitive.

A maggio scorso, l’Australian Strategic Policy Institute ha rilevato che la Cina è ora leader in 69 delle 74 tecnologie chiave. Le università cinesi occupano tra le otto e le nove, a seconda di chi effettua la classifica, delle prime dieci posizioni per la ricerca scientifica più citata.

Gli Stati Uniti dominano ancora nel settore aerospaziale e nella progettazione di semiconduttori, ma la Cina è già leader nei veicoli elettrici, nelle batterie, nei droni e nella robotica e automazione industriale. Pechino ha recentemente raggiunto la parità con l’UE nel settore farmaceutico e, per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, il divario tra i migliori modelli di IA americani e cinesi si è ridotto al 2,7%.

Non è un caso. La priorità dichiarata apertamente da Pechino è l’autosufficienza tecnologica e quella che Xi Jinping chiama “Economia Reale” in contrapposizione a quella che lui considera l'”Economia Finanziaria” degli Stati Uniti. L’avvertimento di Xi alla Cina potrebbe benissimo essere una critica agli Stati Uniti: “Il settore finanziario cinese deve attenersi al suo ruolo proprio di servire l’economia reale e promuovere uno sviluppo di alta qualità; non deve mai passare dal reale al virtuale”.

Per questo motivo le discipline STEM sono fondamentali: il 34% degli studenti universitari cinesi si specializza in ingegneria, contro solo il 7% negli Stati Uniti. La Cina forma quasi 5 volte più ingegneri e scienziati rispetto agli Stati Uniti e il doppio dei dottori di ricerca in discipline STEM. La Cina ha anche oltre 10 volte più laureati in discipline tecniche e professionali – tecnici, macchinisti, elettricisti, figure essenziali non solo per la produzione, ma anche per lo sviluppo tecnologico stesso. Il risultato finale è una forza lavoro industriale di 70 milioni di persone, la più grande al mondo.

Tuttavia, l’approccio cinese ha un costo elevato. Gli incentivi, sia da parte del governo di Pechino che dei governi locali, a dare priorità alla produzione rispetto al profitto hanno portato a un’economia in profonda crisi. La loro spinta verso l’indipendenza tecnologica crea per definizione sovraccapacità, che a sua volta genera guerre sul prezzo e imprese non redditizie. I margini di profitto delle aziende si sono spesso azzerati nella corsa al ribasso tra i campioni tecnologici di ciascuna provincia. La creazione di startup finanziate da venture capital è crollata di circa il 99% tra il 2018 e il 2024. Recentemente la Cina ha persino dovuto affrontare lo spettro della deflazione.

Proprio la combinazione causale dell’imminente parità tecnologica cinese e del suo malessere economico sta creando un’opportunità perl’Occidente: i leader tecnologici cinesi, alle prese con mercati interni spietati, sono disperati e cercano di vendere le loro innovazioni in Occidente, dove i margini sono elevati.

Ma mentre la Cina avanza a passi da gigante, i suoi innovatori si trovano ad affrontare politiche occidentali sempre più protezionistiche, nonché un crescente controllo delle esportazioni da parte della stessa Pechino, e a molti non sarà permesso di entrare nei mercati occidentali da soli.

Si stima che emergeranno aziende in grado di colmare il divario geopolitico, assumendo il ruolo di partner locali per portare la tecnologia cinese nei mercati occidentali attraverso strutture che soddisfino entrambi i governi. E le aziende occidentali probabilmente collaboreranno sempre più con gli innovatori cinesi non solo nella produzione, ma anche nella ricerca e sviluppo, soprattutto in settori non legati alla difesa come la medicina, le energie pulite e i materiali avanzati.

Luigi Medici

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