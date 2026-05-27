CHIPWAR. Nvidia investe pesantemente a Taiwan

L’amministratore delegato di Nvidia, ha dichiarato che l’azienda di chip prevede di investire circa 150 miliardi di dollari all’anno a Taiwan, definendola “l’epicentro” della rivoluzione dell’IA e prevedendo che sarà a lungo il polo produttivo tecnologico mondiale.

“Quattro o cinque anni fa, Nvidia spendeva circa 10-15 miliardi di dollari all’anno a Taiwan. Ora ne spendiamo 100, e probabilmente arriveremo a 150 miliardi ogni anno”, ha affermato l’amministratore delegato Jensen Huang durante la cerimonia di lancio a Taipei della futura sede centrale taiwanese dell’azienda, valutata 5 trilioni di dollari, riporta Reuters.

Il progetto inizierà quest’anno e punta a essere operativo nel 2030, ha aggiunto Huang. Non ha fornito una tempistica precisa per il numero di anni in cui l’azienda prevede di investire 150 miliardi di dollari.

La sede centrale di Taiwan avvicinerà Nvidia a TSMC, il più grande produttore di chip a contratto al mondo, che realizza molti dei semiconduttori avanzati che alimentano la tendenza verso l’intelligenza artificiale ed è un fornitore chiave del gigante tecnologico statunitense. Aiuterà inoltre l’azienda più preziosa al mondo a rafforzare le sue alleanze con altri partner produttivi, tra cui Foxconn, Wistron e Quanta Computer, che svolgono tutti un ruolo chiave nella realizzazione di server e infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

“Taiwan è in piena espansione”, ha dichiarato Huang sul palco a una platea che includeva la sua famiglia, circa 1.000 dipendenti e il sindaco di Taipei Chiang Wan-an. Ha affermato che Nvidia prevede di assumere 4.000 persone nella nuova sede. “Taiwan è l’epicentro della rivoluzione dell’IA. È qui che vengono prodotti i chip, che si occupano del packaging, che vengono realizzati i sistemi, che sono stati creati i supercomputer per l’IA. Il numero di partner con cui collaboriamo qui a Taiwan è incredibile.”

Huang è nato nella città meridionale di Tainan, la storica capitale di Taiwan, e al lancio di mercoledì hanno partecipato i suoi genitori, sua moglie, sua figlia e suo figlio. È emigrato negli Stati Uniti all’età di 9 anni e gode di una sorta di status da rockstar a Taiwan, dove ogni sua mossa viene seguita con attenzione.

All’inizio di questo mese, Huang ha fatto parte della delegazione che ha accompagnato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Pechino per un vertice con il presidente cinese Xi Jinping.

Taiwan svolge un ruolo fondamentale nella catena di fornitura globale dell’intelligenza artificiale per aziende come Nvidia e Apple, e la sua posizione è consolidata da TSMC.

A sottolineare l’importanza di Taiwan, Advanced Micro Devices ha annunciato la scorsa settimana che investirà oltre 10 miliardi di dollari nel settore dell’IA taiwanese per rafforzare le partnership strategiche ed espandere la sua capacità di costruire e assemblare chip avanzati per l’IA. Nvidia ha fatto la storia alla fine dello scorso anno, diventando la prima azienda a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 5 trilioni di dollari, consolidando la sua posizione al centro del boom globale dell’IA, e Huang ha affermato mercoledì che il suo valore aumenterà ulteriormente entro tre-cinque anni.

La scorsa settimana, Nvidia ha cercato di rassicurare gli investitori sulla sua capacità di mantenere la sua crescita esponenziale grazie a un’ampia base di clienti e sul fatto che i nuovi prodotti la aiuteranno a superare il trilione di dollari di fatturato previsto per i suoi chip AI di punta.

Lucia Giannini

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