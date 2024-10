CHIPWAR. Mancano i volumi di produzione dei Chip cinesi IA 

Huawei ha intensificato i suoi sforzi per produrre chip IA al pari di Nvidia. La società cinese ha inviato campioni del suo nuovo chip Ascend 910C alle principali aziende di server cinesi per test e configurazione hardware.

L’azienda sta offrendo il chip a grandi aziende Internet cinesi, che sono anche alcuni dei principali clienti di Nvidia. Il 910C è una versione aggiornata del chip 910B, che Huawei ha precedentemente affermato essere in grado di rivaleggiare con i chip A100 di Nvidia, riporta AF.

L’azienda ha anche affermato che il 910C è paragonabile all’H100 di Nvidia, prevedendo ordini per un valore di 2 miliardi di dollari per i processori. All’interno del mercato cinese, l’Ascend 910B è stato finora considerato anche l’offerta IA più competitiva disponibile, dato che le restrizioni all’esportazione degli Stati Uniti hanno interrotto i flussi dei chip più avanzati verso il paese.

Huawei si è affrettata a colmare un vuoto lasciato da Nvidia dopo che Washington ha vietato al progettista di chip con sede in California di spedire le sue unità di elaborazione grafica (GPU) più sofisticate in Cina, roporta Scmp.

Huawei afferma che i suoi chip Ascend sono stati utilizzati per addestrare circa la metà di oltre 70 dei principali modelli linguistici di grandi dimensioni della Cina a partire dall’anno scorso. Huawei ha pero ancora difficoltà a fornire il 910B. Il ritmo di disponibilità dei chip Huawei rimane troppo lento per soddisfare le esigenze aziendali, riporta Reuters.

Contrariamente alle affermazioni di Huawei, il 910B rimane indietro rispetto alle attuali offerte di Nvidia in Cina, afferma Reuters. L’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale è molto più impegnativo e richiede enormi quantità di dati, rendendo necessario l’uso di chip ad altissime prestazioni come le unità di elaborazione grafica premium di Nvidia.

L’ascesa di Huawei come uno dei più grandi player di chip in Cina mostra come le crescenti restrizioni statunitensi abbiano rafforzato gli sforzi di Pechino per diventare autosufficiente nel reparto semiconduttori.

Le aziende cinesi di chip stanno correndo per lanciare sul mercato nuove offerte di intelligenza artificiale nel tentativo di strappare parte del mercato a Nvidia, che negli ultimi anni ha monopolizzato il 90% del mercato cinese dell’intelligenza artificiale.

Tommaso Dal Passo

