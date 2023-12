CHIPWAR. Malesia: ultima frontiera per i semiconduttori cinesi

Un numero crescente di aziende cinesi di progettazione di chip collabora con aziende malesi per assemblare parte dei loro chip di fascia alta.

Stando ad AF, le aziende cinesi stanno chiedendo a quelle malesi di confezionamento di chip di assemblare un tipo di chip noto come unità di elaborazione grafica – GPU, per coprire i rischi nel caso in cui Washington espanda le sue sanzioni sull’industria cinese dei chip.

Le richieste riguardano solo l’assemblaggio – che non viola alcuna restrizione statunitense – e non la fabbricazione dei wafer dei chip. L’amministrazione Biden ha posto maggiori restrizioni all’esportazione sulla vendita di chip avanzati, oltre a sofisticate apparecchiature per la produzione di chip, nel tentativo di limitare l’accesso della Cina a GPU di fascia alta che potrebbero alimentare scoperte nell’intelligenza artificiale o alimentare supercomputer e applicazioni militari.

Mentre queste sanzioni si fanno sentire e il boom dell’intelligenza artificiale alimenta la domanda, le piccole aziende cinesi di progettazione di semiconduttori stanno lottando per garantire servizi di confezionamento avanzati sufficienti a livello nazionale. Alcune aziende cinesi sono interessate a servizi avanzati di confezionamento dei chip.

Il confezionamento avanzato dei chip può migliorarne significativamente le prestazioni e sta emergendo come una tecnologia fondamentale nel settore dei semiconduttori. Ciò a volte comporta la costruzione di chiplet in cui i chip sono “impacchettati strettamente” per funzionare insieme come un potente cervello.

Sebbene non sia soggetto alle restrizioni sulle esportazioni statunitensi, è un’area che può richiedere una tecnologia sofisticata che, secondo le aziende, potrebbe un giorno essere presa di mira per frenare le esportazioni verso la Cina.

La Malesia, un importante hub nella catena di fornitura dei semiconduttori, è considerata nella posizione ideale per acquisire ulteriori affari poiché le aziende cinesi di chip si diversificano al di fuori della Cina per le esigenze di assemblaggio.

La Malesia ha lavoratori esperti e aziende a prezzi accessibili: Unisem, di proprietà della cinese Huatian Technology, e altre società malesi di confezionamento di chip hanno visto un aumento degli affari e delle richieste da parte dei clienti cinesi, ad esempio.

Anche le aziende cinesi di progettazione di chip vedono la Malesia come una buona opzione perché il paese è percepito in buoni rapporti con Pechino, è conveniente, con una forza lavoro esperta e attrezzature sofisticate.

Altre grandi aziende di imballaggio di chip nel paese includono Malaysian Pacific Industries e Inari Amertron, riporta Reuters. Le aziende cinesi sono anche interessate ad assemblare i loro chip al di fuori della Cina in quanto ciò potrebbe anche rendere più semplice la vendita dei loro prodotti nei mercati non cinesi.

La Malesia rappresenta attualmente il 13% del mercato globale per l’imballaggio, l’assemblaggio e il test dei semiconduttori e mira a portarlo al 15% entro il 2030. Le aziende cinesi di chip che hanno annunciato piani di espansione in Malesia includono Xfusion, un’ex unità Huawei, che a settembre ha dichiarato che collaborerà con NationGate della Malesia per produrre server GPU: server progettati per data center e utilizzati nell’intelligenza artificiale e nell’elaborazione ad alte prestazioni.

StarFive, con sede a Shanghai, sta anche costruendo un centro di progettazione a Penang, e la società di test e confezionamento di chip TongFu Microelectronics ha dichiarato l’anno scorso che avrebbe ampliato la sua struttura in Malesia, un’impresa con il produttore di chip statunitense AMD.

Offrendo una serie di incentivi, la Malesia ha attratto investimenti in chip multimiliardari. La tedesca Infineon ha dichiarato ad agosto che avrebbe investito 5 miliardi di euro per espandere il suo impianto di chip nel paese.

Il produttore di chip statunitense Intel ha annunciato nel 2021 che costruirà un impianto di confezionamento avanzato di chip da 7 miliardi di dollari in Malesia.

Lucia Giannini

