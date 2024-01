CHIPWAR. L’Olanda blocca l’export verso la Cina

La Cina ha criticato i Paesi Bassi e ha invitato i suoi leader a “essere imparziali” e a “rispettare i principi del mercato”, dopo che il governo olandese ha impedito al produttore di macchine per chip ASML di esportare attrezzature avanzate alle aziende cinesi.

La risposta di Pechino il 2 gennaio ha fatto seguito all’annuncio da parte della società olandese che il governo olandese le aveva impedito di esportare le sue attrezzature di alta qualità per la produzione di chip.

ASML è il principale fornitore mondiale per l’industria dei semiconduttori. Lunedì ha affermato che le spedizioni di alcuni sistemi di litografia sarebbero influenzate dalla decisione del governo di revocare parzialmente la licenza di esportazione, che deriva dalle restrizioni all’esportazione aggiornate imposte dagli Stati Uniti.

“Una licenza per la spedizione dei sistemi litografici NXT:2050i e NXT:2100i nel 2023 è stata recentemente parzialmente revocata dal governo olandese, con un impatto su un piccolo numero di clienti in Cina”, ha affermato la società.

ASML domina il mercato globale dei sistemi di litografia, che utilizzano i laser per creare circuiti di chip. Le sue azioni sono scese nelle prime operazioni borsistiche di martedì.

Interrogato sulla mossa del governo olandese, martedì il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha esortato i Paesi Bassi «a essere imparziali, a rispettare i principi del mercato e la legge, ad intraprendere azioni pratiche per proteggere gli interessi comuni di entrambi i paesi e le loro aziende e a mantenere la stabilità delle relazioni internazionali».

ASML non ha specificato quali clienti avrebbero dovuto ricevere le macchine, ma tra i suoi clienti in Cina figurano la Semiconductor Manufacturing International Corporation, Smic, e altri, secondo le informazioni della società.

Smic e i colleghi della fonderia Hua Hong, Nexchip Semiconductor, Wuhan Xinxin Integration Dianlu Manufacture e United Nova Technology non hanno risposto alle richieste di commento.

La società ha affermato di non aspettarsi che la revoca o le ultime restrizioni sul controllo delle esportazioni statunitensi abbiano un impatto materiale sulle sue prospettive finanziarie per il 2023.

Negli ultimi anni, la Cina è stata il terzo mercato più grande di ASML dopo Taiwan e Corea del Sud, ma è stato il più grande nel terzo trimestre del 2023, con il 46% delle vendite dell’azienda.

Nell’ottobre 2023, l’amministrazione Biden ha annunciato nuove regole che danno a Washington il diritto di limitare l’esportazione della macchina “Twinscan NXT1930Di” di ASML se contiene parti statunitensi.

Poco dopo, diversi legislatori olandesi hanno contestato il ministro del Commercio dei Paesi Bassi chiedendogli se gli Stati Uniti avessero agito correttamente imponendo unilateralmente norme che regolavano l’esportazione in Cina di un’altra macchina per la produzione di chip ASML.

«Nelle recenti discussioni con il governo degli Stati Uniti, ASML ha ottenuto ulteriori chiarimenti sulla portata e sull’impatto delle norme statunitensi sul controllo delle esportazioni», ha affermato in una nota il produttore di apparecchiature per semiconduttori.

«ASML è pienamente impegnata a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili, inclusa la legislazione sul controllo delle esportazioni nei paesi in cui operiamo».

La Cina ha cercato di recuperare il ritardo nel campo della litografia come parte di un massiccio sforzo diretto dal governo per creare una catena di fornitura di semiconduttori autosufficiente. Shanghai Micro Electronics Equipment, Smee, è l’unico produttore conosciuto di macchine per la litografia del paese, sebbene sia visto anche dietro ASML e i suoi colleghi giapponesi.

Il mese scorso, uno degli azionisti di Smee, Zhangjiang Group, ha annunciato che la società aveva sviluppato con successo una macchina per la litografia a 28 nm sul suo account WeChat, cosa che avrebbe segnato una svolta per l’azienda e per la Cina. Tuttavia ha successivamente ritirato il post senza specificarne il motivo.

