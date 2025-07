CHIPWAR. L’IT cinese fa la fila per riavere i chip IA americani 

Le aziende cinesi si stanno affrettando ad acquistare i chip di intelligenza artificiale H20 di Nvidia, mentre l’azienda ha dichiarato di voler riprendere le vendite nella Cina continentale pochi giorni dopo l’incontro del suo AD con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

I chip di intelligenza artificiale di Nvidia sono stati al centro dei controlli sulle esportazioni statunitensi, volti a impedire che i chip più avanzati finiscano nelle mani dei cinesi per motivi di sicurezza nazionale. La società quotata negli Stati Uniti ha affermato che le restrizioni ridurranno il suo fatturato di 15 miliardi di dollari, riporta Reuters.

L’azienda sta presentando domanda al governo degli Stati Uniti per riprendere le vendite in Cina dell’unità di elaborazione grafica, GPU, H20 e prevede di ottenere le licenze a breve, ha dichiarato Nvidia in un comunicato. “Il governo degli Stati Uniti ha assicurato a Nvidia che le licenze saranno concesse e Nvidia spera di iniziare presto le consegne”, ha affermato l’azienda, il cui amministratore delegato, Jensen Huang, è in visita a Pechino e interverrà a un evento mercoledì.

Le aziende cinesi si sono affrettate a piazzare ordini per i chip, che Nvidia dovrà poi inviare al governo degli Stati Uniti per l’approvazione; i giganti di internet ByteDance e Tencent hanno già fatto domanda per essere inserite in una “lista bianca” stilata da Nvidia affinché le aziende cinesi possano registrarsi per potenziali acquisti.

Nvidia, che ha criticato le restrizioni alle esportazioni imposte dall’amministrazione Trump ad aprile, che le hanno impedito di vendere il suo chip H20 in Cina, ha anche affermato di aver introdotto un nuovo modello studiato per soddisfare le normative del mercato cinese.

Mercoledì l’AD Huang terrà una conferenza stampa a Pechino, dove parteciperà a una fiera dedicata alla supply chain; ha anche visitato la Cina ad aprile e ha sottolineato l’importanza del mercato cinese: ”Il mercato cinese è enorme, dinamico e altamente innovativo, ed è anche sede di molti ricercatori di intelligenza artificiale”, ha dichiarato il 15 luglio Huang all’emittente statale cinese CCTV, ”Pertanto, è fondamentale per le aziende americane radicarsi nel mercato cinese”.

Nvidia ha dovuto affrontare una crescente concorrenza da parte del gigante tecnologico cinese Huawei e di altri produttori di GPU, i chip utilizzati per addestrare l’intelligenza artificiale. Tuttavia, le aziende cinesi, comprese le grandi aziende tecnologiche, continuano a desiderare i chip Nvidia per la loro piattaforma di elaborazione nota come CUDA.

La visita di Huang è seguita con attenzione sia in Cina che negli Stati Uniti, dove una coppia di senatori bipartisan la scorsa settimana ha inviato all’amministratore delegato una lettera chiedendogli di astenersi dagli incontri con aziende che collaborano con enti militari o di intelligence. I senatori hanno anche chiesto a Huang di astenersi dagli incontri con entità presenti nell’elenco statunitense delle esportazioni soggette a restrizioni.

La decisione di riprendere le vendite dei chip H20 arriva in un momento di allentamento delle tensioni tra Washington e Pechino, con la Cina che allenta i controlli sulle esportazioni di terre rare e gli Stati Uniti che consentono ai servizi di progettazione di software di chip di riavviarsi in Cina.

Il chip H20 è stato sviluppato specificamente per il mercato cinese dopo le restrizioni alle esportazioni imposte dagli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale alla fine del 2023. Il chip di intelligenza artificiale era il prodotto di Nvidia più potente legalmente disponibile in Cina fino a quando non è stato di fatto vietato da Washington ad aprile.

Il divieto di H20 ha costretto Nvidia a ridurre di 5,5 miliardi di dollari le scorte, rinunciando a 15 miliardi di dollari di vendite. Ma ora, la possibilità di nuove licenze potrebbe rappresentare dai 15 ai 20 miliardi di dollari di fatturato aggiuntivo quest’anno.

Nvidia ha anche annunciato lo sviluppo di un nuovo chip di intelligenza artificiale progettato specificamente per la Cina, chiamato GPU RTX Pro. L’azienda lo ha descritto come “pienamente conforme” ai controlli sulle esportazioni statunitensi e adatto ad applicazioni di intelligenza artificiale basate su gemelli digitali in settori come le fabbriche intelligenti e la logistica.

A maggio, Reuters ha riferito che Nvidia si stava preparando a lanciare in Cina un nuovo chip AI, basato sulla RTX Pro 6000D, a un prezzo significativamente inferiore rispetto all’H20. L’unità di elaborazione grafica sarebbe stata parte dei processori AI con architettura Blackwell di ultima generazione di Nvidia e, secondo alcune fonti, si prevedeva un prezzo ben al di sotto dell’H20 per le sue specifiche più deboli e i requisiti di produzione più semplici.

La Cina ha generato 17 miliardi di dollari di fatturato per Nvidia nell’anno fiscale conclusosi il 26 gennaio, pari al 13% delle vendite totali, secondo l’ultimo rapporto annuale. Huang ha costantemente sottolineato la Cina come un mercato cruciale per la crescita di Nvidia.

Maddalena Ingrao

