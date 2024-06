CHIPWAR. L’India prende il posto della Cina come hub per i chip 

L’industria delle attrezzature per la produzione di chip si sta muovendo per creare basi operative in India, poiché il paese emerge come un’alternativa promettente alla Cina in mezzo alle tensioni tra Pechino e l’Occidente.

Il gruppo internazionale dell’industria dei chip SEMI terrà per la prima volta la sua fiera Semicon in India a settembre vicino a Nuova Delhi. La mostra si è tenuta negli Stati Uniti, in Giappone, Europa, Taiwan, Corea del Sud, Cina e Sud-Est asiatico, riporta Nikkei.

Sono previste la partecipazione di aziende giapponesi come Tokyo Electron, Disco, Canon, Tokyo Seimitsu e Daifuku. Tokyo Electron presenterà attrezzature per la deposizione dei wafer, il rivestimento e altre fasi iniziali del processo di produzione dei chip. Si prevede che Disco esporrà attrezzature per processi back-end come la macinazione e la sminuzzatura dei wafer per formare chip. Anche Applied Materials, Lam Research e KLA dagli Stati Uniti avranno grandi stand.

A causa delle preoccupazioni relative alle infrastrutture come l’acqua e l’elettricità, l’India deve ancora attrarre molti impianti di fabbricazione di semiconduttori. Si ritiene che la quota del paese nel mercato delle apparecchiature per chip sia inferiore all’1%, mostrando un ampio divario con il 34% del leader di mercato cinese.

Negli ultimi anni, tuttavia, la ristrutturazione delle catene di approvvigionamento internazionali lontano dalla Cina a causa delle tensioni con gli Stati Uniti è diventata un fattore favorevole.

Apple sta spostando la produzione di iPhone e altri prodotti dalla Cina all’India. Mentre i fornitori si riversano dove vengono fabbricati smartphone, PC e altri prodotti finiti, l’opinione prevalente tra gli analisti è che il mercato indiano sia destinato a una forte crescita.

Il conglomerato indiano Tata Group prevede di costruire una fabbrica di semiconduttori nel Gujarat, in India, con la tecnologia fornita dal produttore di chip a contratto taiwanese Power Semiconductor Manufacturing Co. Sarà probabilmente il primo impianto di produzione di chip in India per processi front-end.

L’investimento totale nella fabbrica, che dovrebbe entrare in funzione nel 2026, raggiungerà i 910 miliardi di rupie. Il processo back-end di finitura dei semiconduttori per ottenere componenti elettronici richiede molta manodopera, quindi molte aziende stanno progettando di costruire impianti in India, dove il costo della manodopera è basso.

Anche il produttore statunitense di memorie Micron Technology sta costruendo una fabbrica nel Gujarat che inizierà le operazioni nel 2024. La giapponese Renesas Electronics ha annunciato l’intenzione di costruire una fabbrica con aziende locali.

Una ricerca di mercato Counterpoint Technology afferma che il mercato indiano legato ai semiconduttori raggiungerà i 64 miliardi di dollari nel 2026, quasi il triplo rispetto al 2019. SEMI ha anche elogiato l’India come luogo attraente per la produzione e l’approvvigionamento di semiconduttori.

In previsione dei nuovi impianti di produzione di chip, i produttori di apparecchiature stanno iniziando ad aprire sedi nel paese.

Tokyo Electron ha già stabilito una base di marketing. Disco, specializzata in apparecchiature back-end, sta valutando la possibilità di creare una filiale locale per gestire i servizi di vendita e manutenzione. L’azienda attualmente copre il mercato indiano da una filiale di Singapore, ma con il proliferare delle fabbriche back-end, sarà necessaria una base locale. Il produttore giapponese di apparecchiature di test Advantest ha una base presso uno sviluppatore di software indiano acquisito nel 2013 e sta lavorando su software relativo ai test delle prestazioni.

Poiché sono previste fabbriche front-end e back-end, Advantest ha affermato che sta valutando la possibilità di aprire una base di vendita in India. Canon ha affermato questo mese che il contributo all’industria dei semiconduttori in India è visto come un pilastro della crescita, rilevando le opportunità nella domanda di litografia e altre apparecchiature.

Tra le aziende statunitensi, Lam ha aperto nel 2022 un centro di ingegneria con semplici funzioni di sviluppo in risposta alle richieste dei clienti. Applied Materials ha indicato l’intenzione di investire 400 milioni di dollari per creare un centro di sviluppo.

Per l’India, un paese molto popoloso in cui la creazione di posti di lavoro rappresenta una sfida, il lancio di industrie all’avanguardia è un desiderio coltivato da tempo. L’amministrazione del primo ministro Narendra Modi aveva annunciato nel 2021 che avrebbe investito 760 miliardi di rupie per sostenere la produzione di semiconduttori e pannelli a cristalli liquidi.

Restano però i problemi legati alle infrastrutture. I processi di assemblaggio e test del front-end sono estremamente complessi, fino a quando non sarà realizzata un’infrastruttura industriale, l’attenzione sarà probabilmente focalizzata sulla creazione di cluster di aziende coinvolte nei processi di back-end.

