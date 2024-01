CHIPWAR. Le sanzioni USA danneggiano l’export olandese

I limiti alle esportazioni di Stati Uniti e Paesi Bassi ridurranno le vendite in Cina delle sue macchine litografiche di fascia media di circa il 10-15%, ha dichiarato in settimana ASML, il principale produttore mondiale di apparecchiature per chip.

Eppure il colosso dei chip si aspetta ancora che la domanda cinese per le sue macchine più vecchie rimanga “molto, molto solida”, ha detto il CIO dell’azienda Roger Dassen, riporta AF.

Le vendite di macchine ASML in Cina hanno raggiunto livelli record nel 2023 e hanno rappresentato il 39% delle vendite dell’azienda nel quarto trimestre, nonostante gli sforzi degli Stati Uniti per impedire alla Cina l’accesso ai chip più avanzati, riporta Reuters.

I dati ufficiali hanno mostrato che la Cina ha speso 10,6 miliardi di dollari in apparecchiature per semiconduttori negli ultimi tre mesi del 2023, hanno affermato gli analisti di Barclays.

E anche con i nuovi limiti dei chip statunitensi, ci sono segnali che un nuovo boom dei chip sia incombente, forse l’anno prossimo. ASML e il principale produttore mondiale di chip, TSMC di Taiwan, sono entrambi considerati piuttosto tranquilli grazie alle loro posizioni chiave sul mercato in caso di ripresa ciclica.

Dassen dell’ASML ha inoltre confermato che un altro vecchio strumento DUV non coperto dai requisiti di licenza olandesi sarebbe direttamente limitato dalla Cina dalle norme statunitensi, in alcuni casi: «Ora dovremmo aspettarci che per il 2024 non otterremo licenze di esportazione per la spedizione in Cina, diciamo, per strumenti di immersione avanzata, quindi NXT: 2000i e versioni successive», ha detto, riferendosi alle regole di licenza olandesi annunciate a giugno.

«E dovremmo anche aspettarci che una manciata di fabbriche non ottengano licenze di esportazione per la Cina per i vecchi strumenti di immersione NXT:1970i e NXT:1980i», ha aggiunto, a causa delle restrizioni dirette degli Stati Uniti imposte a ottobre.

È stata la prima conferma pubblica da parte dell’azienda che le norme statunitensi si sarebbero applicate allo strumento 1970i di qualità inferiore della sua serie DUV. Ma, come notato sopra, Dassen si aspettava ancora che la domanda da parte della Cina per le apparecchiature più vecchie rimanesse “molto, molto solida”.

A seguito di una campagna guidata dagli Stati Uniti per rallentare i progressi tecnologici e militari di Pechino, ad ASML è stato vietato di vendere la sua linea di strumenti EUV più avanzata in Cina dal 2019 e non ha mai venduto uno strumento EUV. Eppure la Cina, solitamente il terzo mercato più grande di ASML, è salita al secondo posto nel 2023, rappresentando il 29% delle sue vendite annuali, ovvero più di 6,4 miliardi di euro, poiché i produttori di chip locali aumentano la capacità produttiva con il sostegno del governo.

L’AD Peter Weennink ha affermato che la continua domanda cinese di vecchie apparecchiature per la produzione di chip non dovrebbe sorprendere, dato il numero di chip di cui ha bisogno per i dispositivi di uso quotidiano che necessitano di chip, così come le sue grandi industrie di veicoli solari ed elettrici, che richiedono entrambe molti chip più vecchi.

Taiwan, sede di TSMC, il produttore di chip a contratto più grande e avanzato al mondo, è rimasto il principale cliente di ASML.

Taiwan è stato come di consueto il mercato più grande di ASML nel 2023, con una quota del 30%, mentre la Corea del Sud si è classificata al terzo posto con il 24%, tra cui Samsung Electronics e il produttore di chip di memoria SK Hynix. Anche Intel e Micron negli Stati Uniti sono importanti clienti ASML.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/