CHIPWAR. La Malesia vuole diventare un nuovo hub globale di microchip 

La Malesia prevede di formare 60.000 ingegneri locali altamente qualificati nel settore dei semiconduttori per aiutare il Paese a realizzare la sua ambizione di diventare un hub globale di chip.

Il progetto è stato annunciato martedì 28 maggio dal primo ministro Anwar Ibrahim, riporta Nikkei. Il paese del sud-est asiatico ha lavorato per promuovere l’industria dei semiconduttori, posizionandosi come un hub neutrale per i produttori, mentre le aziende globali diversificano le loro catene di approvvigionamento vista la crescente rivalità tra Stati Uniti e Cina e altre tensioni geopolitiche.

Nell’ambito della strategia nazionale per i semiconduttori annunciata martedì, il governo stanzierà almeno 25 miliardi di ringgit nei prossimi cinque-dieci anni per promuovere i talenti e far crescere le aziende locali, con fondi forniti da fondi sovrani malesi come Khazanah Nasional.

“La nostra visione è quella di creare un ecosistema guidato da aziende malesi dinamiche e talenti di livello mondiale – collaborando con aziende globali – per competere a livello regionale e globale sulla base dell’innovazione e della creatività”, ha detto Anwar, annunciando la strategia al Semicon Southeast Fiera Asia 2024 a Kuala Lumpur. “Oggi propongo la nostra nazione come luogo più neutrale e non allineato per la produzione di semiconduttori, per contribuire a costruire una catena di fornitura globale di semiconduttori più sicura e resiliente”.

La strategia mira a formare 60.000 persone in vari aspetti della produzione di chip, dalla progettazione, al confezionamento, al test. Il programma di formazione coinvolgerà università e aziende.

Avere ingegneri locali più qualificati è fondamentale se si vuole che la Malesia attragga maggiori investimenti da parte dei produttori di chip globali, soprattutto perché il governo spera di avere una produzione di chip più avanzata nel paese.

Secondo la strategia, il governo mira a raccogliere 500 miliardi di ringgit di investimenti attraverso investimenti diretti nazionali e investimenti diretti esteri. Supporterà inoltre gli ingegneri locali nella creazione di proprietà intellettuale sotto forma di progetti di chip.

L’incursione della Malesia nell’industria dei semiconduttori è iniziata più di cinquant’anni fa. Secondo l’Autorità malese per lo sviluppo degli investimenti, il paese fornisce circa il 13% dei servizi di confezionamento, assemblaggio e test dei chip in tutto il mondo.

Nel dicembre 2021, Intel ha speso più di 7 miliardi di dollari per costruire un impianto di confezionamento e test dei chip, la cui produzione dovrebbe iniziare quest’anno. L’anno scorso, la tedesca Infineon Technologies ha annunciato un investimento fino a 5 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per costruire il più grande impianto di produzione di energia in carburo di silicio da 200 millimetri del mondo.

La Malesia ha recentemente lavorato per promuovere la produzione ad alta tecnologia, compresi i semiconduttori. Più di recente, il mese scorso, il governo ha lanciato il “Golden Pass” e altri pacchetti di incentivi per attirare nel paese le principali società di venture capital e startup tecnologiche a livello mondiale. Ha inoltre annunciato la creazione del più grande hub integrato di progettazione di chip della regione nello stato industriale di Selangor, vicino alla capitale.

Lucia Giannini

