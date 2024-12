CHIPWAR. La Cina blocca l’export di gallio, germanio, antimonio verso gli States

La Cina ha risposto martedì agli ultimi divieti di esportazione dell’Amministrazione Biden alle aziende del suo settore dei chip. Il ministero del Commercio di Pechino ha annunciato un’immediata sospensione delle esportazioni di gallio, germanio, antimonio e materiali superduri verso gli Stati Uniti.

Si tratta di elementi utilizzati nel settore tecnologico e per le munizioni, riportano AF e Reuters. L’ordine del ministero, pubblicato in un avviso martedì, è arrivato il giorno dopo che Washington ha ampliato la sua repressione dell’industria cinese dei semiconduttori, la terza in tre anni, limitando le esportazioni verso 140 aziende, tra cui il produttore di apparecchiature per chip Naura Technology Group.

La direttiva, che cita la salvaguardia della sicurezza e degli interessi nazionali, richiede anche una revisione più rigorosa dell’uso finale per gli “articoli a duplice uso” di grafite spediti negli Stati Uniti. La Cina infatti sottoporrà anche l’esportazione di grafite, utilizzata nelle batterie dei veicoli elettrici, a una revisione più severa, riporta The New York Times.

Le restrizioni rafforzano l’applicazione dei limiti esistenti sulle esportazioni di minerali critici che Pechino ha annunciato all’inizio dell’anno scorso.

Ma si applicano specificamente agli Stati Uniti, nell’ultima escalation delle tensioni commerciali tra le due maggiori economie mondiali in vista dell’insediamento del presidente eletto Donald Trump il 20 gennaio.

“In linea di principio, l’esportazione di gallio, germanio, antimonio e materiali superduri negli Stati Uniti non sarà consentita”, ha affermato il Ministero.

Ad agosto, gli esperti hanno avvertito che la stretta cinese sulle esportazioni di minerali essenziali necessari per la fabbricazione di chip avrebbe finito per innescare una carenza globale di semiconduttori.

Dall’anno scorso, Pechino ha ridotto significativamente le sue esportazioni di gallio e germanio, due metalli fondamentali per la produzione di chip per computer ad alta velocità.

La Cina domina la fornitura di entrambi i metalli, rappresentando almeno il 60% della produzione globale di germanio e quasi il 90% della produzione mondiale di gallio, che vengono utilizzati per realizzare chip per computer, automobili, pannelli solari e altri prodotti, secondo AP. È anche un importante produttore di antimonio, utilizzato nella produzione di ritardanti di fiamma, batterie al piombo, visori notturni e persino armi nucleari.

Le misure contrastanti di questa settimana fanno parte di una gara più ampia tra le due potenze globali per sviluppare e dominare le tecnologie avanzate.

Il presidente Biden ha fatto dell’investimento nell’industria americana dei semiconduttori e nella produzione avanzata di batterie un aspetto chiave della sua agenda. L’amministrazione Biden ha inquadrato il rafforzamento delle catene di fornitura statunitensi di minerali critici come una questione di sicurezza nazionale.

La Cina, che ha anche inquadrato le sue nuove misure come una questione di sicurezza nazionale, ha rimproverato gli Stati Uniti per i suoi controlli sulle esportazioni. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha dichiarato martedì ai giornalisti che “la Cina si oppone fermamente all’eccessiva estensione del concetto di sicurezza nazionale da parte degli Stati Uniti” e che avrebbe adottato “misure risolute” per difendere gli interessi delle aziende cinesi.

Lucia Giannini

