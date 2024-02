CHIPWAR. Il Vietnam vuole rimpiazzare Pechino

Il Vietnam ha promesso agevolazioni fiscali e altri vantaggi alle aziende di semiconduttori che aiutano a sviluppare il settore nel paese.

Il piano nazionale di Hanoi per i chip includerà sovvenzioni all’industria attraverso un fondo scientifico e una ricerca statale congiunta con società private come Fpt, ha detto il ministro della Scienza 12 febbraio, riporta Nikkei.

Aziende del settore da Nvidia a Samsung stanno cercando di espandere le proprie attività di chip in Vietnam, che dovrebbe ricevere milioni dal CHIPS and Science Act degli Stati Uniti e che ospita già la più grande fabbrica globale di test e assemblaggio di Intel.

«L’industria dei semiconduttori del Vietnam ha un basso tasso di localizzazione, le attività di ricerca e sviluppo non sono sincronizzate», ha detto il ministro della Scienza e della Tecnologia Huynh Thanh Dat in un’intervista sul sito ufficiale del governo. «E le risorse umane di alta qualità nel campo dei semiconduttori sono ancora limitate.»

L’economia basata sulle esportazioni ha perso miliardi di investimenti da parte di aziende del calibro di Intel e AT&S con sede in Austria, che hanno entrambe recentemente scelto la Malesia per importanti implementazioni produttive.

Allo stesso tempo, il Vietnam ha attratto dozzine di aziende nel campo dei semiconduttori, e molti altri attori statunitensi si unirebbero se il paese avesse abbastanza energia rinnovabile per raggiungere i propri obiettivi verdi, Jose Fernandez, sottosegretario di stato americano per la crescita economica, l’energia e la sostenibilità. l’ambiente, ha detto Nikkei Asia.

Il paese deve concludere accordi di trasferimento tecnologico con le nazioni che dominano il settore dei chip, ha affermato Dat. Non ha specificato gli incentivi fiscali previsti, ma ha affermato che il Vietnam addolcirà le politiche per introdurre esperti stranieri nella forza lavoro, che ha dovuto affrontare un recente rallentamento dei permessi di lavoro stranieri.

A tal fine, le università stanno inaugurando corsi sui semiconduttori in collaborazione società come Samsung.

Il Vietnam mira a formare 50.000 ingegneri per l’industria entro il 2030. Il Paese ha solide basi per l’istruzione scientifica e tecnologica, ma la carenza di competenze avanzate ha limitato un avanzamento più ampio lungo la catena di fornitura dell’elettronica.

«Ci sono molti paesi in tutto il mondo che vorrebbero avere la capacità [del Vietnam] di effettuare assemblaggio, test e imballaggio», ha detto Fernandez in un’intervista durante la visita in Vietnam. Ha “il potenziale per diventare una centrale elettrica”.

Ha aggiunto che il Paese è uno dei principali obiettivi per i sussidi del CHIPS Act degli Stati Uniti, che sarà un “distintivo” di fiducia. L’importo in dollari si baserà su una valutazione prevista per questo mese.

La corsa di Washington e Pechino per la supremazia tecnologica ha spinto l’industria dei semiconduttori e le società collegate a cercare terze sedi per evitare ricadute. A dicembre, Nikkei ha riferito che Apple per la prima volta sta spostando le risorse ingegneristiche in Vietnam per lo sviluppo del prodotto iPad.

Secondo Dat, Hanoi sta segnalando la sua dedizione al settore aggiungendolo a due programmi statali. Uno è il Fondo nazionale per lo sviluppo scientifico e tecnologico, che offre sovvenzioni e altro sostegno. Il secondo è il National Product Program, uno sforzo coordinato per creare 10 prodotti competitivi entro il 2030, anche per l’esportazione dal Vietnam.

