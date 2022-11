CHIPWAR. Il Giappone vuole essere indipendente

Il Ministero giapponese dell’Economia, del Commercio e dell’Industria, Meti, ha annunciato l’intenzione di creare una base di progettazione e produzione per i semiconduttori di prossima generazione, al fine di garantire la competitività dell’industria giapponese e ridurre il rischio di dipendenza da Taiwan.

L’obiettivo è la produzione di circuiti integrati logici avanzati a 2 nanometri (2nm) entro il 2027, riporta AT.

La strategia di base del Meti per il rilancio dell’industria giapponese dei semiconduttori è la seguente: rafforzamento urgente della base di produzione di semiconduttori per l’IoT; sviluppo di infrastrutture tecnologiche per i semiconduttori di prossima generazione attraverso la collaborazione tra Giappone e Stati Uniti; infrastruttura tecnologica futura attraverso la collaborazione globale, compresa la realizzazione di tecnologie future come la convergenza optoelettronica.

Tutto ciò si inserisce nel contesto di un raddoppio del valore stimato del mercato indirizzabile nel decennio fino al 2030. Tale mercato spazia dai PC, dagli smartphone e dall’elettronica di consumo connessa a Internet ai veicoli elettrici, alle fabbriche e alle città intelligenti, all’intelligenza artificiale e all’informatica quantistica.

Il Meti ritiene che questa sia “l’ultima possibilità” per il Giappone di raggiungere Tsmc, Samsung, Intel e Ibm nel campo dei circuiti integrati logici avanzati.

Il Giappone ha una presenza significativa nei circuiti integrati di memoria ed è leader nei sensori di immagine e nei dispositivi di potenza al carburo di silicio; le sue attrezzature di produzione e i materiali come i wafer di silicio e i fotoresistenti sono essenziali per l’industria, ma resta indietro per molti aspetti.

Ma la sua debolezza nella logica avanzata e la dipendenza da Tsmc la rendono vulnerabile quanto gli Stati Uniti a una potenziale interruzione delle forniture di chip da Taiwan, anche in uno scenario di potenziale invasione della Cina.

Per guidare il progetto, il Meti ha annunciato la creazione di un Leading-edge Semiconductor Technology Center per condurre la ricerca e lo sviluppo e di una società chiamata Rapidus per mettere in pratica i risultati ottenuti. Entrambe riceveranno sovvenzioni governative.

Rapidus è una joint venture con otto azionisti: Kioxia, Sony, Softbank, Toyota Motor, Denso, Not, Nel e Mitsubishi Ufj Bank.

È guidata dal presidente Tetsuro Higashi, ex presidente, presidente ed Ad di Tokyo Electron e direttore emerito di SEMI, l’associazione internazionale dell’industria dei materiali e delle apparecchiature per semiconduttori, e dal presidente Atsuyoshi Koike, ex presidente di Western Digital Japan e vicepresidente senior per la tecnologia e le operazioni di produzione, responsabile della joint venture di Western Digital con Kioxia.

Come la Cina, il Giappone ha intrapreso una lunga marcia per portare la sua tecnologia di produzione dei semiconduttori all’avanguardia del settore. Ma il Giappone fa parte di un ecosistema internazionale cooperativo, mentre la Cina, sanzionata dagli Stati Uniti, deve cercare di andare avanti da sola.

Nel frattempo, è in corso un altro tentativo di costruire un’industria di “fonderia” di semiconduttori in Giappone. Lo scorso agosto, la statunitense On Semiconductor ha annunciato che stava valutando la vendita del suo stabilimento di Niigata, in Giappone. Il 1° novembre, Mercuria Investment ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisto dello stabilimento.

Onsemi Niigata, che sarà ribattezzata JS Foundry, produce dispositivi analogici e di potenza per l’industria automobilistica. JS Foundry fornirà servizi di produzione a contratto a clienti del settore dei veicoli elettrici, delle energie rinnovabili e di altri settori.

Luigi Medici