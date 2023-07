CHIPWAR. Huawei torna in campo con i suoi chip per la telefonia mobile

Huawei Technologies punta a ricominciare a produrre chip per cellulari all’avanguardia già quest’anno, anche se gli Stati Uniti e i loro alleati limitano ulteriormente l’accesso della Cina a strumenti e tecnologie fondamentali utilizzati per produrre semiconduttori.

Huawei, un tempo potenza nel settore degli smartphone, sta lavorando con il principale produttore cinese di chip Semiconductor Manufacturing International Co. – Smic, per mettere in produzione di massa il suo chipset mobile 5G progettato internamente nei prossimi mesi, riporta Nikkei. Huawei non è in grado di produrre chip per cellulari all’avanguardia da quando, nel 2020, Washington le ha precluso l’accesso a tecnologie americane chiave e a fornitori globali fondamentali. Anche Smic è sulla lista nera del commercio statunitense dalla fine del 2020 per presunti legami con l’esercito cinese, che l’azienda nega.

Se Huawei riuscisse a rimettere in produzione i suoi chip per cellulari, segnerebbe un’importante vittoria per la Cina. Pechino ha speso anni e milioni di dollari nel tentativo di sviluppare un’industria nazionale di chip completa per contrastare le restrizioni di Washington su Huawei e altre aziende tecnologiche cinesi, che include controlli sulle esportazioni a tappeto introdotti lo scorso ottobre. In un ulteriore colpo alle ambizioni cinesi in materia di chip, il Giappone e i Paesi Bassi si sono recentemente uniti agli Stati Uniti nell’introdurre restrizioni all’esportazione di apparecchiature avanzate per semiconduttori.

Per produrre i chip di Huawei, Smic utilizzerà la tecnologia di processo a 7 nanometri, la più avanzata disponibile in Cina. Si tratta comunque di un ritardo di circa due generazioni rispetto ai chip prodotti per i leader mondiali, con il processore mobile iPhone di Apple prodotto da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. che utilizza la tecnologia a 4 e 3 nanometri. E mentre i chip di Huawei potrebbero entrare in produzione quest’anno, i dispositivi costruiti con essi non arriveranno nei negozi prima del 2024.

Come Apple, Huawei è stata in passato uno dei principali clienti di Tsmc e uno dei primi ad adottare le sue ultime tecnologie di produzione, prima che gli Stati Uniti inasprissero ulteriormente le norme sul controllo delle esportazioni contro l’azienda nel 2020.

Huawei ha dichiarato che l’azienda sosterrà tutti gli sforzi dell’industria cinese dei chip per diventare autosufficiente; Huawei sta lavorando con diversi partner in Cina per costruire impianti di produzione e confezionamento di chip.

Anche Smic si sta impegnando per diventare autonoma. Ha già dimostrato con successo la produzione di chip a 7-nm, secondo un’analisi di TechInsights del 2022 di un chip per il mining di criptovalute realizzato con la cinese Bitmain Technologies.

La dimensione dei nanometri si riferisce alla larghezza di linea tra i transistor di un chip. Più piccolo è il numero, più avanzato e potente è un chip. Tsmc e Samsung sono ora in corsa per la produzione di massa di chip a 3 nanometri.

Se Huawei riuscirà a mettere in produzione i propri chip, avrà meno bisogno di acquistare da Qualcomm, l’unico sviluppatore di chip che finora ha ricevuto le licenze statunitensi per la fornitura di chip mobili 4G all’azienda cinese.

Smic potrebbe, comunque, incontrare difficoltà nell’espandere la capacità di produzione di chip avanzati a causa dei vari controlli sulle esportazioni in vigore.

Un tempo Huawei era il secondo produttore di smartphone al mondo, dietro solo a Samsung per quanto riguarda le spedizioni. L’anno scorso, tuttavia, aveva una quota di mercato globale di appena il 2% circa, soprattutto in Cina, rispetto al picco del 17,6% del 2019.

Luigi Medici