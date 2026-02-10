CHIPWAR. Gli USA vogliono il 40% della produzione taiwanese a casa propria 

Sarebbe “impossibile” trasferire il 40% della capacità produttiva di semiconduttori di Taiwan negli Stati Uniti, ha affermato il principale negoziatore tariffario dell’isola, respingendo i recenti commenti di funzionari americani che chiedevano un importante cambiamento nella produzione.

In un’intervista al canale televisivo taiwanese CTS, ripresa da Reuters, la vicepremier taiwanese Cheng Li-chiun ha dichiarato di aver chiarito a Washington che l’ecosistema dei semiconduttori di Taiwan, costruito nel corso di decenni, non poteva essere trasferito: ”Ho chiarito molto bene agli Stati Uniti che questo è impossibile”, ha affermato, riferendosi all’obiettivo del 40% proposto dagli Stati Uniti.

Questo ecosistema continuerà a crescere a Taiwan, ha affermato Cheng, aggiungendo che l’industria dei semiconduttori continuerà a investire in patria. “La nostra capacità produttiva complessiva (a Taiwan) continuerà a crescere”, ha affermato. “Ma possiamo espandere la nostra presenza negli Stati Uniti.”

“La nostra espansione internazionale, compresi i maggiori investimenti negli Stati Uniti, si basa sul presupposto che restiamo saldamente radicati a Taiwan e continuiamo ad aumentare gli investimenti in patria.”

Martedì 3 febbraio, il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick ha affermato che il governo deve portare i semiconduttori negli Stati Uniti:”Non si può avere tutta la produzione di semiconduttori a 130 chilometri dalla Cina”, ha affermato. “È semplicemente illogico… Quindi dobbiamo riportarla indietro.”

“Quando lasceremo l’incarico, il mio obiettivo, per questa amministrazione, è una quota di mercato del 40% nella produzione di semiconduttori all’avanguardia.”

Taiwan e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo il mese scorso per ridurre i dazi sulle esportazioni dell’isola dal 20% al 15% e per consentire a Taiwan di aumentare i suoi investimenti nel Paese. Cheng ha affermato che non ci sarà alcun trasferimento dei parchi scientifici di Taiwan, ma Taiwan è disposta a condividere la propria esperienza nella creazione di un cluster industriale e ad aiutare gli Stati Uniti a sviluppare un ambiente simile.

Ha inoltre affermato di essere fiduciosa che la capacità produttiva di semiconduttori di Taiwan – inclusi i progetti esistenti, in costruzione e pianificati nell’ambito della produzione avanzata, del packaging avanzato e della catena di fornitura più ampia – supererà di gran lunga i suoi investimenti negli Stati Uniti o in qualsiasi altro Paese.

In un’intervista alla CNBC il mese scorso, Lutnick ha affermato che il suo obiettivo è quello di portare il 40% dell’intera catena di fornitura e produzione di chip di Taiwan negli Stati Uniti. Ha affermato che, se ciò non dovesse accadere, i dazi su Taiwan salirebbero probabilmente al 100%. A settembre, Lutnick dichiarò alla rete televisiva statunitense NewsNation che la proposta di Washington a Taiwan sarebbe stata una divisione 50-50 nella produzione di chip, la maggior parte dei quali ora viene prodotta sull’isola. Taiwan all’epoca disse di no.

Lucia Giannini

