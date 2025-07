CHIPWAR. Gli USA revocano sanzioni per sviluppatori chip sul mercato cinese

Gli Stati Uniti hanno revocato le restrizioni sulle esportazioni verso la Cina per gli sviluppatori di software di progettazione di chip e i produttori di etano, un ulteriore segnale di allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, comprese le concessioni di Pechino sulle terre rare.

Synopsys, Cadence Design Systems e Siemens, tre dei più grandi sviluppatori di software per l’automazione della progettazione elettronica (EDA) al mondo, hanno dichiarato mercoledì di voler ripristinare l’accesso ai loro software e tecnologie per i clienti in Cina, riporta Reuters.

All’inizio della giornata, gli Stati Uniti hanno anche inviato lettere ai produttori di etano per revocare un requisito restrittivo di licenza sulle esportazioni verso la Cina imposto tra fine maggio e giugno. Le restrizioni imposte agli sviluppatori di software EDA e ai produttori di etano sono state solo alcune delle numerose contromisure imposte dall’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump in risposta alla sospensione delle esportazioni di terre rare e magneti correlati da parte della Cina ad aprile.

La mossa di Pechino sulle terre rare, parte di una rappresaglia contro i dazi imposti da Trump quest’anno, ha sconvolto le catene di approvvigionamento fondamentali per case automobilistiche, aerospaziali, aziende di semiconduttori e appaltatori militari. La questione ha minacciato di far naufragare un accordo commerciale bilaterale.

Venerdì scorso, il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato che, a seguito dei colloqui con gli Stati Uniti, le due parti hanno confermato un quadro normativo in base al quale la Cina esaminerà le domande di esportazione per i prodotti controllati, mentre gli Stati Uniti annulleranno le relative misure restrittive: ”Gli Stati Uniti hanno intensificato le restrizioni per allentarle. Hanno imposto restrizioni su molti altri prodotti per indurre i cinesi a fare marcia indietro sulle terre rare”, secondo una fonte vicina alle discussioni interne al governo statunitense. “Mentre Stati Uniti e Cina continuano a rispettare questo accordo quadro, vedremo molte di queste restrizioni scomparire. Si tornerà allo status quo di febbraio/marzo”, ha affermato la fonte, non autorizzata a parlare con i media e che ha preferito restare anonima.

Siemens ha dichiarato in un comunicato di aver ripreso le vendite e l’assistenza ai clienti cinesi dopo essere stata recentemente informata dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti che le restrizioni sul controllo delle esportazioni per i clienti in Cina non erano più in vigore. Le sue azioni sono salite dell’1,7% dopo l’apertura del mercato di giovedì.

Synopsys prevede di completare gli aggiornamenti di sistema per ripristinare l’accesso e l’assistenza ai clienti cinesi entro tre giorni lavorativi.

Le restrizioni a lungo termine all’accesso cinese al software EDA avrebbero ostacolato significativamente l’industria cinese della progettazione di chip. Synopsys, Cadence e Siemens controllano oltre il 70% del mercato EDA cinese, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale cinese Xinhua ad aprile.

Non è stato immediatamente chiaro se altre contromisure imposte dagli Stati Uniti siano state revocate. Tra queste, la sospensione delle licenze a GE Aerospace per la fornitura di motori a reazione per il velivolo C919 del produttore cinese di aerei COMAC (CMAFC.UL) e la sospensione delle licenze ai fornitori di apparecchiature nucleari per la vendita alle centrali elettriche cinesi.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/