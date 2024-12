CHIPWAR. Gli USA cercano di superare il bando cinese di Gallio e Germanio

La Cina ha recentemente vietato l’esportazione dei minerali gallio e germanio negli Stati Uniti, viste le crescenti tensioni commerciali tra i due paesi. I minerali hanno un valore economico importante perché vengono utilizzati nei chip dei computer, nella tecnologia militare come gli occhiali per la visione notturna e nell’industria delle energie rinnovabili, dove sono importanti per la produzione di veicoli elettrici e celle solari. Tutti questi settori sono settori molto sensibili per gli Stati Uniti e l’UE.

La Cina ha un potere di mercato schiacciante sulla fornitura perché è la fonte del 98% del gallio primario e del 91% del germanio primario. Primario si riferisce a fonti “grezze” come il minerale. In diversi settori in cui vengono utilizzati i minerali, non ci sono sostituti per loro, riporta AT.

Il gallio e il germanio sono presenti in concentrazioni molto basse come sottoprodotti di minerali principali: sono noti come minerali traccia. La fonte primaria del germanio è il residuo delle raffinerie di zinco e le ceneri volanti di carbone, un residuo in polvere prodotto quando il carbone viene bruciato nelle centrali elettriche.

Il gallio viene prodotto principalmente come sottoprodotto del minerale di bauxite, che è la principale fonte di alluminio, e nella fase di lavorazione per estrarre l’alluminio dalla bauxite.

Il divieto cinese sulle esportazioni di questi minerali negli Stati Uniti ha seguito da vicino la terza stretta di Washington in tre anni sull’industria cinese dei semiconduttori. Gli Stati Uniti vogliono limitare le esportazioni di chip avanzati in Cina che potrebbero essere utilizzati in applicazioni che minacciano la sicurezza americana, come i chip avanzati in applicazioni di guerra elettronica che sfruttano l’intelligenza artificiale o in sistemi di armi avanzati come i missili ipersonici.

La Cina ha affermato che il suo divieto di gallio e germanio era dovuto al “duplice uso militare e civile” dei minerali.

Secondo Reuters, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti detiene una riserva strategica di germanio, ma nessuna riserva di gallio. Nell’ottobre 2024, l’US Geological Survey ha stimato che un divieto totale all’esportazione di gallio e germanio potrebbe comportare una perdita di 3,4 miliardi di dollari per il PIL degli Stati Uniti.

Gli usi dei minerali vanno ben oltre le applicazioni per la sicurezza nazionale. Il gallio è utilizzato nei dispositivi di illuminazione allo stato solido, inclusi i diodi a emissione di luce. Il germanio è utilizzato nelle fibre ottiche e come catalizzatore per accelerare le reazioni utilizzate nella produzione di poliestere e PLA (bioplastica). I minerali sono essenziali per realizzare i dispositivi elettronici, come smartphone, display e laptop.

Gli Stati Uniti, alla luce della nuova amministrazione entrante, starebbero pensando di riavviare ed espandere l’estrazione nazionale di questi minerali, recuperandolo dalla lavorazione di altri, metalli, come il Pentagono starebbe studiando per il gallio.

Storicamente, la produzione segnalata di germanio negli Stati Uniti è stata limitata a un sito, la miniera Apex nella contea di Washington, nello Utah. La miniera Apex produceva sia gallio che germanio come prodotti primari durante la metà degli anni ’80, ma da allora è stata chiusa.

Altra opzione che gli Stati Uniti stanno considerando è l’investimento in raffinerie di zinco, carbone e bauxite in altri paesi amici poiché, ad esempio, solo il 3-5% del germanio viene recuperato dal processo di raffinazione di zinco e carbone. Ad esempio, la canadese Teck Resources è il più grande fornitore di germanio nel Nord America, estraendo il minerale dalla sua fonderia Trail nella Columbia Britannica.

Altra opzione allo studio è l’estrazione dalle cosiddette fonti secondarie, cioè il riciclo di vecchi dispositivi elettronici e altro hardware, pari a non più del 10% della fornitura totale di gallio e il 30% di germanio.

Tuttavia, il processo di recupero tramite riciclaggio è molto complesso, di conseguenza, il divieto cinese rappresenta una grave interruzione della catena di approvvigionamento per questi minerali.

