CHIPWAR. Giappone e USA costruiranno insieme chip di nuova generazione

Il Giappone e gli Stati Uniti stabiliranno una tabella di marcia per lo sviluppo congiunto di semiconduttori di nuova generazione.

Il ministro dell’Economia, del Commercio e dell’Industria Yasutoshi Nishimura e il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo hanno concordato, durante i colloqui di Detroit della settimana scorsa, che i Paesi collaboreranno in aree quali lo sviluppo di farmaci basati sulle biotecnologie, l’intelligenza artificiale e la tecnologia quantistica, riporta AsiaNews.

Nella loro dichiarazione, Nishimura e Raimondo hanno sottolineato che l’approfondimento della cooperazione tra Giappone e Stati Uniti è «essenziale per rafforzare la prosperità economica e la sicurezza di entrambi i Paesi e per mantenere e rafforzare l’ordine economico regionale».

Hanno inoltre ribadito l’importanza di rafforzare le catene di approvvigionamento globali attraverso il Quadro economico per la prosperità dell’Indo-Pacifico e altri meccanismi.

«Voglio accelerare in modo significativo la cooperazione tra Giappone e Stati Uniti nello sviluppo tecnologico e in altri campi», ha dichiarato Nishimura ai media dopo i colloqui.

Con l’obiettivo di rafforzare le catene di fornitura dei semiconduttori, Tokyo e Washington metteranno a punto una tabella di marcia per lo sviluppo congiunto della tecnologia dei semiconduttori di prossima generazione e per la formazione delle risorse umane.

Il governo statunitense intende istituire nel prossimo futuro un Centro nazionale per la tecnologia dei semiconduttori, che lavorerà in collaborazione con il Leading-edge Semiconductor Technology Center istituito dal governo giapponese lo scorso anno.

Nel campo delle biotecnologie, i due governi intendono collaborare per promuovere i legami tra le startup impegnate nello sviluppo di farmaci. Verrà rafforzata la cooperazione per promuovere l’uso industriale dei computer quantistici e verrà portata avanti la costruzione di una rete di fornitura.

Saranno inoltre compiuti sforzi per aiutare a rendere più competitive le aziende private dei Paesi insulari del Pacifico, comprese le startup, mentre la Cina intensifica la sua presenza nella regione attraverso lo sviluppo di infrastrutture e finanziamenti massicci.

Il Giappone e gli Stati Uniti lavoreranno per stabilire un obiettivo comune per quanto riguarda la quota di mercato della Open Ran, che combina apparecchiature di diversi produttori per creare una rete di stazioni base essenziali per le telecomunicazioni.

Nel corso dell’incontro, Nishimura e Raimondo hanno anche concordato di tenere al più presto un secondo incontro del Comitato consultivo di politica economica Giappone-Stati Uniti, noto anche come “2+2” economico, che coinvolge i ministri degli Esteri e dell’Economia dei due Paesi.

Lucia Giannini