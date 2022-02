CHIPWAR. Esplosi gli affari dei produttori cinesi di chip

Il 2021 ha visto letteralmente esplodere gli affari per il produttore cinese di chip Semiconductor Manufacturing International Corp, Smic, vista la carenza globale di chip, con ricavi e profitti in aumento nonostante la pressione delle sanzioni statunitensi.

Le vendite del 2021 sono aumentate del 39% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un record di 5,4 miliardi di dollari, spinte dalla domanda mondiale, ha detto la società nel suo rapporto finanziario annuale. È stata la più forte crescita dell’azienda nel fatturato annuale dal 2010.

Il profitto dalle operazioni per l’anno ha raggiunto 1,4 miliardi di dollari, un aumento di circa quattro volte dal 2020, riporta AF.

Smic, che fa chip fisici per computer su disegno di altre aziende, ha una piccola quota del settore della fabbricazione di chip, che è dominato da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd.

La sua è la fabbrica più grande e più avanzata della Cina continentale, grazie in parte al sostegno del governo, che vede la produzione di semiconduttori come chiave per gli sforzi per promuovere un’industria di chip “indigena” e avanzata.

Le vendite sono aumentate a dismisura nel 2021 dopo una carenza globale di chip iniziata alla fine del 2020, facendo salire i prezzi e portando a un vero salto negli ordini. Quell’anno, la società che ha sede nel centro commerciale di Shanghai ha detto che avrebbe costruito tre nuove fabbriche a Pechino, la capitale, così come nel sud di Shenzhen, e la sua città natale, ad un costo di diversi miliardi di dollari ciascuno. Smic si aspetta di aprire la fabbrica di Shanghai all’inizio del 2022 e le sue fabbriche di Pechino e Shenzhen entro la fine dell’anno.

L’azienda sta spingendo avanti con l’espansione nonostante le sanzioni statunitensi che hanno scosso i piani per passare alla produzione di chip di fascia alta. Alla fine del 2020, Washington ha messo Smic nella lista delle entità del Dipartimento del Commercio per timori che avesse legami con l’esercito cinese, richiedendo ai fornitori con sede negli Stati Uniti di ottenere licenze per trattare con la società. Smic ha negato di avere tali legami.

I piani di Smic potrebbero subire un rallentamento perché il produttore olandese di macchine litografiche Asml Holding ha detto di non aver ancora ricevuto il permesso di spedire a Smic le macchine di litografia a ultravioletto estremo, Euv, necessarie per fare i chip più avanzati. L’11 febbraio, i funzionari della società hanno detto agli investitori che gli ordini dei fornitori di Smic richiedono ancora molto tempo per essere evasi a causa delle restrizioni.

