CHIPWAR. Entra il gioco il lockdown da Covid 19

La chiusura di Suzhou, nella provincia cinese di Jiangsu, per il Covid 19 potrebbe avere un impatto negativo sulla fornitura di chip dal parco industriale della città e alimentare la carenza globale di chip. Il 15 febbraio, 31 casi di Covid-19 erano stati identificati a Suzhou, con la conseguente sospensione delle linee di produzione di due aziende di semiconduttori nella città.

Alcuni produttori di prodotti elettronici hanno detto che nonostante il blocco nelle forniture di chip da Suzhou, potrebbero ancora mantenere operazioni normali utilizzando le loro scorte. Se però la situazione epidemica a Suzhou continuasse per un tempo più lungo, alcuni produttori non riuscirebbero a raggiungere i loro obiettivi di produzione per il primo trimestre, riporta AT.

Dopo i casi di Omicron di Suzhou, il governo locale ha immediatamente sospeso le lezioni nelle scuole e negli asili e ha chiuso le strutture di intrattenimento come bar, cinema. Ha anche richiesto alle persone che vivono nelle zone in cui sono state scoperte le infezioni di fare i test Covid.

Alcuni ospedali di Suzhou hanno interrotto i servizi medici ambulatoriali e di emergenza; la vicina Shanghai ha annunciato un arresto del funzionamento della sua metropolitana interprovinciale da e per Kunshan di Suzhou. Il 15 febbraio, le principali autostrade di Suzhou sono state chiuse mentre le misurazioni della temperatura e il controllo del codice sanitario sono stati implementati sui trasporti pubblici.

Dopo che altre infezioni sono state identificate, diverse zone residenziali a Suzhou sono stati chiusi, compresi due dormitori nel Suzhou Industrial Park. Fondato nel 1994 e gestito congiuntamente da funzionari cinesi e singaporeani, il parco è ora sede di 1837 imprese high-tech. Un blocco parziale del parco ha finora causato la sospensione delle linee di produzione della Hejian Technology Corp e della Jinglong Technology, le unità continentali di due aziende taiwanesi di semiconduttori. Secondo i media cinesi, la Hejian Technology, una filiale della United Microelectronics Corp di Taiwan, è la seconda più grande azienda cinese di fonderia di semiconduttori dopo la Semiconductor Manufacturing International Corporation, Smic, di Shanghai.

I chip di Hejian, che vanno da 0,5 micron a 110 nanometri, sono usati principalmente in veicoli, driver Lcd, microcontrollori, gestione dell’alimentazione, macchine per l’identificazione delle impronte digitali e smart card. Jinglong Technology, una filiale di Taiwan King Yuan Electronics Co, fornisce servizi di chip-packaging e test ai produttori di chip. King Yuan Electronics ha detto che potrebbe riprendere la produzione una volta che la situazione epidemica è stata stabilizzata, secondo quanto stabilito dalle autorità locali.

Sino Wealth Electronic Ltd, una società cinese di progettazione di circuiti integrati, ha detto che la sua produzione sarebbe stata seriamente colpita se la sospensione delle linee di produzione di Hejian Technology, il suo principale fornitore, fosse stata prolungata.

Altri produttori sono stati colpiti dalla chiusura degli impianti di Hejian e Jinglong. Novatek Microelectronics di Taiwan, che produce driver Lcd, ha detto che la sua unità di Suzhou avrebbe seguito rigorosamente i protocolli anti-epidemia del governo locale, che non avrebbe avuto un impatto significativo sulle sue operazioni. I produttori Holtek Semiconductor e Sonix Technology hanno detto che potrebbero mantenere le operazioni normali utilizzando le loro scorte di chip, ma che monitoreranno da vicino la situazione delle forniture di chip a Suzhou.

Se i blocchi a Suzhou fossero prolungati, queste e altre aziende dovrebbero ordinare chip dalle fabbriche di Taiwan per non avere ulteriori ritardi.

Maddalena Ingroia